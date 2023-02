El compromiso de sostenibilidad de Hisense Europe es premiado con un prestigioso galardón Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 16:04 h (CET) Hisense Europe, fabricante de electrodomésticos de las marcas Hisense y Gorenje, ha sido galardonada con la medalla de plata de EcoVadis Hisense Europe, fabricante de electrodomésticos de las marcas Hisense y Gorenje, ha sido galardonada con la medalla de plata de EcoVadis. Esta prestigiosa calificación empresarial reconoce su compromiso con las prácticas empresariales sostenibles y es un testimonio de los continuos esfuerzos de la empresa por minimizar su impacto en el planeta y promover la responsabilidad social.

Hisense Europe se ha fijado objetivos ambiciosos en cuanto a sostenibilidad, centrados en cinco áreas clave: medio ambiente, productos sostenibles, cadena de suministro sostenible, personas y responsabilidad social, y nuevos modelos de negocio. Entre estos objetivos se encuentran la reducción del consumo de energía mediante el uso de energías renovables, el incremento del uso de materiales reciclados en sus productos, la disminución de residuos, la promoción del transporte sostenible y la mejora de la sostenibilidad en su cadena de suministro. La compañía está claramente comprometida con la sostenibilidad, tal y como evidencian sus esfuerzos por reciclar el 96% de los residuos generados, emplear envases reciclables al 100% para 2024 y reducir las emisiones de CO2 en el transporte. La medalla de plata de EcoVadis es un reconocimiento a la estrategia adecuada que ha desarrollado Hisense Europe para mejorar la sostenibilidad de sus modelos de negocio.

Reducir el impacto ambiental con productos sostenibles

Para minimizar su huella de carbono, una empresa debe abordar todas las etapas de la producción, incluyendo el consumo de energía durante la fabricación, los materiales utilizados en los productos y su vida útil, así como los procesos de embalaje y transporte. Hisense Europe ha logrado progresos significativos en estas áreas durante los últimos 5 años, con una reducción del 38% en el consumo de agua y del 24% en el de electricidad. Además, los electrodomésticos Hisense y Gorenje fabricados en Europa están hechos con materiales ecológicos y degradables, y se someten a rigurosas pruebas para aumentar su longevidad. Un aspecto importante a tener en cuenta es también la disponibilidad de piezas de repuesto y la facilidad de mantenimiento de los productos.

Hacia una mayor responsabilidad social

El proceso de calificación y evaluación de la sostenibilidad de EcoVadis no sólo evalúa el rendimiento medioambiental de las empresas, sino también el social y ético. Hisense Europe, recibió una medalla de plata por su compromiso con la promoción de prácticas empresariales éticas, como la creación de igualdad de oportunidades para todos y el establecimiento de una cultura de intercambio de conocimientos. La inversión en el crecimiento personal y profesional de los empleados es una de las prioridades clave. En 2021, Hisense Europe proporcionó más de 136.000 horas de formación, lo que equivale a una media de 20 horas por empleado. Además, la empresa busca promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal y un estilo de vida activo.

Objetivos ambiciosos para el futuro

Recibir la medalla EcoVadis demuestra que Hisense Europe está dando un paso en la dirección correcta para que sus productos y operaciones sean lo más sostenibles posible. "La sostenibilidad está en el centro de nuestros valores, y seguiremos trabajando duro para minimizar nuestro impacto medioambiental y promover la responsabilidad social. Esta certificación es un gran logro, y estamos orgullosos de formar parte de la comunidad EcoVadis", dijo Hanson Han, CEO de Hisense Europe.

Tomaž Korošec, miembro del consejo de administración, afirma: "Tenemos una larga trayectoria en cuidar el medio ambiente que se remonta a más de treinta años. Nuestros esfuerzos en este campo han sido ampliamente reconocidos por expertos internacionales. Nuestras inversiones en energías renovables, la atención a la durabilidad y eficiencia de nuestros productos, y la aplicación de los principios de la economía circular han demostrado ser un enfoque efectivo. Es un honor recibir la medalla de plata de EcoVadis, ya que reafirma nuestra creencia de que las empresas comprometidas con la responsabilidad social y medioambiental son las que pueden alcanzar un éxito duradero".

Desde Hisense Europe, con sus marcas Hisense y Gorenje, seguirán trabajando por la sostenibilidad y las prácticas empresariales éticas, esforzándose siempre por mejorar y tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

