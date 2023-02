La presencia de Wolf on Wings en 15 provincias de España

La nueva y revolucionaria marca de pádel española ha irrumpido con fuerza en el mercado gracias a sus productos de altísima calidad y cuidado diseño.

A finales del pasado 2022 una nueva marca de pádel llegaba a un mercado repleto de competidores, pero con una clara distinción frente al resto: la mezcla perfecta entre máxima calidad y un cuidado diseño. Eso es Wolf on Wings, una revolución en el sector que ya comienza a verse en las pistas del país. Los jugadores han ido descubriendo sus productos y hoy en día, WOW empieza a ser referencia para todos aquellos que quieren salirse de lo convencional que ofrecen otras marcas y buscan no sentirse uno más. El lobo comienza una conquista que parece solo cuestión de tiempo.

Su expansión en España es ya un hecho y a día de hoy Wolf on Wings está ya presente en 15 de las 17 comunidades autónomas del país. Una gran penetración en el mundo del pádel que se produce gracias a la confianza que los clubes han depositado en la marca. Decenas de ellos cuentan con el producto físicamente en sus tiendas y, de hecho, los monitores confían en él para dar clase a las generaciones que, más pronto que tarde, dominarán el escenario mundial del pádel.

Una expansión que no solo alcanza nuestro territorio, porque Wolf on Wings ha traspasado fronteras. La revolucionaria marca española comienza a estar presente en Portugal y también en Francia, con su llegada a París. Hablar de moda y pádel no se podía entender en la capital de la moda por excelencia sin que la marca que tanto cuida el diseño y la confección estuviera presente en sus pistas. WOW está ya en París y muy pronto se la podrá ver en uno de los torneos galos más importantes entre todos los aficionados de la capital francesa.

Sigue la conquista de un Wolf on Wings que esta misma semana debutaba de manera oficial dentro del World Padel Tour con la presencia de unos sus jugadores. Edu Herrero competía en el Modon Abu Dhabi Master 2023 con el total look de WOW, incluyendo la pala Shade Touch - Full Carbon 3K, y con él la marca alcanza también la cima de la competición profesional.

Wolf on Wings no se detiene y muy pronto logrará estar de manera física en todas las comunidades autónomas de España y seguirá traspasando fronteras, porque entre sus planes está el seguir conquistando los principales países donde el pádel se ha convertido en una pasión.