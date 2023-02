Grupo Amper a través de su filial Nervion Naval Offshore pondrá en marcha una planta de componentes de eólica marina en As Somozas Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 13:44 h (CET) La planta, que comenzará a operar en la segunda mitad de 2023, complementará la actividad proyectada por Nervión Naval Offshore en el Puerto Exterior de Ferrol NERVION NAVAL OFSHORE (Grupo Amper) especializada en la fabricación y ensamblaje de estructuras fijas y flotantes para la eólica marina, pondrá en marcha una planta de componentes de eólica marina en As Somozas (A Coruña). El grupo refuerza así su política de crecimiento en este sector y complementa las instalaciones proyectadas para el Puerto Exterior de Ferrol.

Además, con esta operación apuesta por la generación de nuevas oportunidades industriales para intentar cubrir una parte de la demanda que se espera para el campo de la eólica marina y fomenta la formación de nuevos talentos para este sector. Nervión Naval Offshore espera tener las instalaciones en operación a lo largo del segundo semestre de este año 2023.

Con más de 35.000 m2 de naves cubiertas, 5.000 m2 de naves de pintura, edificio de oficinas y 65.000 m2 de parcela, las oportunidades que se generan para la fabricación de componentes primarios y secundarios para estructura fijas (Jackets) y flotantes de eólica marina se multiplican y redundan en una industrialización y modernización de la producción seriada de este tipo de proyectos. Con distancias, entre estas instalaciones de As Somozas y las proyectadas en el Puerto Exterior de Ferrol, de menos de 25 minutos por autovía, las convierten en un complemento perfecto para este desarrollo y esta reindustrialización.

La planta estará ubicada en las instalaciones que ocupaba Siemens Gamesa en As Somozas. Con este acuerdo de venta de las instalaciones a Nervion Naval Offshore, Siemens Gamesa cumple con el compromiso de reindustrialización que adquirió tras el cese de actividad de la fábrica y que consistía principalmente en la venta de la planta a una empresa con un proyecto industrial que permitiera crear empleo en la zona. Este programa de reindustrialización ha sido posible gracias al acuerdo firmado con los sindicatos UGT Fica y CCOO Industria.

CBRE, firma líder en consultoría y servicios inmobiliarios, ha asesorado en la operación de compraventa de las instalaciones.

Además del programa de reindustrialización, Siemens Gamesa puso en marcha un plan de recolocación externa que hasta el momento presenta un balance muy positivo: en concreto, de los 189 empleados que se apuntaron a este plan, se ha conseguido solucionar la situación de 182 empleados, principalmente a través de recolocaciones en otras empresas.

LHH, la consultora de reindustrialización y revitalización territorial del Grupo Adecco contratada por Siemens Gamesa, ha sido la encargada del asesoramiento y acompañamiento al plan de reindustrialización en As Somozas y, dentro de ello, ha realizado la búsqueda e identificación del inversor que contribuirá a la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento y creación de empleo. Además, LHH también se ha encargado del plan de recolocación de los trabajadores de la antigua planta de As Somozas.

La consecución de este acuerdo también ha sido facilitado y apoyado desde la Xunta de Galicia, a través de la Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

El nuevo proyecto de Nervión Naval Offshore en As Somozas supone una importante inversión para la dotación de este nuevo centro de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo en un sector de futuro con previsión de crecimiento y estabilidad durante varias décadas. Esta operación, junto a las previstas por el grupo en el Puerto de Ferrol y otras en estudio, hacen que Nervion Naval Offshore se posicione como unos de los actores principales de la fabricación y ensamblaje de eólica marina a nivel nacional e internacional y refuerza las capacidades que puede ofrecer a sus principales clientes.

