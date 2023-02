Nutricionistas de toda España se unen al Club de La Pandi para promover la alimentación saludable en la población infantil Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 13:08 h (CET) Solo 3 de cada 100 niños consume las 5 raciones de frutas y hortalizas recomendadas. El objetivo del Club de la Pandi es combatir esta preocupante tendencia en colegios de todo el país Sólo el 12% de los consumidores de la UE alcanza sus 5 raciones de frutas y verduras diarias y, lo que es realmente alarmante, el 33% no come ni frutas ni hortalizas diariamente, según la encuesta de Eurostat. Este dato empeora en los segmentos más jóvenes, donde solo el 3,38% de la población infantil y juvenil consume las 5 raciones diarias, tal como afirma un estudio de la Estrategia Naos del Gobierno de España. Un contexto agravado por la guerra de Ucrania y la inflación, que han afectado al poder adquisitivo y, en consecuencia, han provocado el empeoramiento de las tendencias de consumo de frutas y verduras de la población europea.

Ante este preocupante panorama, nace El Club de La Pandi, formado por nutricionistas de toda España que se han unido al proyecto de Sakata para combatir esta situación y fomentar el consumo de alimentos saludables entre los escolares de una manera divertida a través de unos talleres interactivos mutisensoriales. El Club de la Pandi ve la luz con 12 embajadoras, que cubren ya 12 provincias del país. Una de ellas, Mapi Herrero, subraya: "Los niños aprenden a través del juego, es algo que los docentes e investigadores han comprobado hace ya mucho tiempo. Cuando queremos enseñarles algo, tenemos que entrar en su mundo y hablar su lenguaje y esto se consigue a través del juego y la diversión". Un proyecto que no sólo se queda dentro de las aulas, sino que es crucial que llegue a las familias, que tienen el poder de decisión a la hora de comprar. "Es importante que los papás y mamás sean conscientes de lo alarmante de la situación; cada vez se compran menos productos frescos y aumenta el consumo de productos procesados, por lo que los hábitos indudablemente están cambiando. Esto es algo que hay que revertir", añade Herrero.

Desde su creación en 2018, más de 53.000 niños se han divertido con los personajes de La Pandi, que son frutas y verduras, los dibujos animados y el juego online. Los talleres de La Pandi, dirigidos a escolares de 3 a 10 años, se imparten de manera presencial en colegios, clubs deportivos, escuelas de verano o eventos infantiles. Además, pueden disfrutar de todo ello desde casa, a través de la web.

Premiado por el Gobierno de España con el galardón ‘Estrategia Naos 2020’ del Ministerio de Consumo y por la asociación ‘5 al día’ como mejor proyecto infantil de 2019, La Pandi es el proyecto de Responsabilidad Social de Sakata, una empresa de semillas hortícolas, muy involucrada en fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre la población.

Más información https://www.lapandi.org/

Vídeos

Los talleres escolares de La Pandi - Resumen Curso escolar 2021/22



