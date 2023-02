La Alianza #CEOPorLaDiversidad aborda el talento de la generación Z y su irrupción en el mercado laboral Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 12:36 h (CET) Promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, esta alianza pionera en Europa, ha celebrado su encuentro anual de CEO para conocer el papel de los jóvenes en la sociedad actual, y en el ámbito empresarial en particular. En encuentro ha contado con el testimonio de la ‘influencer’ Andrea Ramos, del creador de contenido en redes sociales Alan "El Ruedas" y del filósofo Diego S. Garrocho La Alianza #CEOPorLaDiversidad, iniciativa pionera en Europa y promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE y apoyada por 81 directivos y directivas de las principales compañías española, ha celebrado su encuentro anual centrado en una radiografía de la Generación Z como nueva fuerza laboral. El acto ha reunido a 27 representantes de dichas empresas: Accenture, AENOR, Agilent Technologies Spain S.L., Air Liquide, Alstom Transporte, S.A., Arcelormittal Spain Holding, Atlantic Copper, Bahía de Bizkaia Gas S.L., Baker McKenzie, Banca March, BASF Española SA, Capgemini, EXOLUM, HAYA REAL ESTATE, JUSTESA IMAGEN, S.A.U., Kapsch TrafficCom, Mahou San Miguel, MAVE Aeronáutica (TRIGO GROUP), REDEIA, SACYR, Seguros Santa Lucía, Siemens S.A., Stratesys Technology Solutions, S.L., The Adecco Group, Uría Menéndez Abogados, Verallia y WORLDLINE IBERIA.

Esta Alianza, que dio sus primeros pasos a finales de 2019, tiene como misión unir a la primera línea de dirección de las empresas con actividad en España en torno a una visión común e innovadora de la Diversidad, equidad e inclusión (De&I), instándoles a impulsar estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la inclusión, la sostenibilidad y la competitividad.

A la jornada, que ha estado presidida por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, también ha asistido Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de gestionar adecuadamente la diversidad en las empresas para alcanzar la excelencia en un contexto globalizado y digitalizado, en el que la generación Z se está incorporando con nuevos valores, formas de entender el trabajo y de consumir y relacionarse con las marcas. "Convivimos actualmente en el mercado laboral con cuatro generaciones muy distintas. Tenemos que saber gestionar el talento para que los modelos colaborativos funcionen adecuadamente y para que la competitividad en España sea óptima. Se habla mucho de la generación Z y su ADN digital, pero esto es una herencia de la generación anterior que todas las empresas ya estamos gestionando. Creo que el mayor reto es responder adecuadamente a su forma de entender el trabajo y el compromiso que tienen con la diversidad y el medioambiente", ha asegurado.

Antes de dar paso a los ponentes de la jornada, Mesonero ha analizado el último año de trabajo de la Alianza, así como los retos que se van a abordar durante 2023: "Afrontamos el cuarto año trabajando por un mismo propósito, hacer que las empresas sean más inclusivas y nuestra sociedad más justa. Todo ello redunda, sin ninguna duda, en mayor competitividad empresarial. Los desafíos que nos marcamos para alcanzar este objetivo son tan ilusionantes como complejos, y no se me ocurre mejor forma para lograrlos que los encuentros y las sinergias que nos brinda esta Alianza", aseguró.

Tres jóvenes voces y su visión del mundo y de la empresa

El encuentro de #CEOPorLaDiversidad 2023 ha elegido como tema principal el factor generacional y, en concreto, cómo la generación Z transformará a las empresas. También se les conoce como ‘centennial’ o Gen Zers, y han nacido entre 1997 y 2012, por lo que ya se están incorporando al mercado laboral. Se caracterizan principalmente por ser la primera generación 100% nativa digital, por su visión global del mundo, su compromiso con la diversidad, su defensa del medioambiente y por nacer y crecer con mucha incertidumbre. El mayor reto al que tiene que hacer frente esta generación es la tasa de desempleo juvenil, ya que la de España es la mayor de toda la Unión Europea: 29,2% (según Eurostat, la media europea se sitúa en el 15%).

Para conocer sus inquietudes, su visión del mundo (global, digital y sostenible), así como aquello que esperan de las empresas, la Alianza ha contado con Alan "El Ruedas", joven creador de contenidos para redes sociales; Andrea Ramos, responsable de selección e ‘influencer’; y Diego S. Garrocho, filósofo y profesor de Ética y Filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Los tres han participado en un coloquio moderado por Pablo García, director de Comunicación y Marketing de la Fundación Adecco.

Las redes sociales son, sin duda, los canales de comunicación donde mejor se mueve la gente joven. Así lo demuestran los dos primeros interlocutores de la jornada. Desde su perfil en TikTok, Alan "El Ruedas" comparte cada día con su millón de seguidores cómo es vivir con discapacidad. Hace cuatro años sufrió una lesión medular al hacer una acrobacia; desde entonces, utiliza este altavoz para romper los moldes asociados a las personas con discapacidad y también a la generación a la que pertenece. Por su parte, Andrea Ramos, desde su perfil en Instagram (@reclutandovoy), ayuda a mejorar la empleabilidad de quienes están en búsqueda de un puesto de trabajo con consejos para que dicha labor sea más efectiva, recurriendo a los formatos que más consumen los jóvenes Z. A partir de sencillos vídeos y tutoriales, da pistas sobre cómo hacer que el currículum sea atractivo para las empresas o que sepan gestionar su marca personal.

Por su parte, Diego S. Garrocho ha querido abordar la situación de esta generación de cara al futuro y sus esperanzas y expectativas en un contexto de incertidumbre: "No es cierto que estemos ante una generación sin valores, tienen un propósito ético claro, y creo que el mundo corporativo tiene mucho que aportar para que su visión sea valorada y tenida en cuenta en las estrategias de diversidad".

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha sido el encargado de clausurar la jornada y ha querido poner en valor la alianza que supone #CEOPorLaDiversidad, por cuanto precisamente en la diversidad está "la gran búsqueda del talento". "La suma de lo diferente es lo que realmente nos hace crecer como empresas", ha añadido.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas MicroVision publica un vídeo que muestra la integración de MAVIN y el software Perception Latam Networks realiza dos nuevos WorkShops en Bogotá y Ciudad de México GPAINNOVA bate su récord de facturación por sexto año consecutivo, llegando a los 26 millones de euros Hay que prepararse para un Euríbor por encima del 4%, alertan desde Euribor.com.es Juan Ricardo Palacio, ReputationUP: "Todos nuestros procesos empresariales cuentan con certificación ISO"