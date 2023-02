Prestar especial atención a la analítica digital para sacar rentabilidad a un negocio online

Debido a la democratización de internet, cada vez más personas se lanzan a crear un e-commerce. Sin embargo, esta ventaja representa, a su vez, un desafío para las empresas, las cuales deben destacar en un espacio donde la competencia es feroz.

En el momento de emprender un negocio digital, la creación del e-commerce no acaba con la elección del color de la página de inicio o con una buena organización de los productos, sino que va mucho más allá. Una vez creada la carta de presentación de la marca en internet, hay que prestar especial atención a lo que se conoce como analítica digital, la cual se ha establecido como un aliado clave en el mundo online para hacer crecer un negocio mediante el análisis exhaustivo del comportamiento que muestran los usuarios en la página web.

Para ello, resulta fundamental contar con la ayuda de expertos en el sector. En este sentido, la compañía Data Crafts ayuda a las empresas a potenciar sus ventas mediante la identificación del comportamiento de los usuarios en las diferentes plataformas. Con ello, definirá las estrategias necesarias para darle a sus humildes cifras un giro de 180 grados.

Tener en cuenta el comportamiento de los usuarios Internet se ha convertido en un claro protagonista en la vida de mucha gente, por lo que millones de personas cuentan con su propia presencia digital. Esta tendencia se ha trasladado a los negocios, los cuales cuentan, en su mayoría, con una página web o un perfil en redes sociales. Pese a que dar el paso a dicha transformación digital es fundamental, no es, ni por asomo, definitiva. Al fin y al cabo, tener presencia en internet es como abrir un local comercial a pie de calle; puede presentar una estética muy bonita e incluso puede que cada persona que pase por delante se pare a mirar el escaparate, pero si no se decide a comprar, el negocio no resultará rentable.

Es, precisamente, en la rentabilidad de la marca, en lo que se centra la analítica digital. Como cualquier otra herramienta de marketing, esta también tiene el objetivo de aumentar las ventas de una empresa. Para ello, el punto de análisis será el comportamiento de los clientes.

El objetivo de la analítica digital es calcular el retorno de inversión (ROI) que han conseguido las estrategias implementadas por la empresa. Es decir, esta herramienta no busca recaudar visitas, sino interpretar qué buscan los usuarios en cada una de ellas, así como saber cuáles son los contenidos que generan más engagement. Conociendo esta información, la empresa se podrá enfocar en mejorar aquellos aspectos que requieren mayor atención.

¿Cómo sacar partido al poder de la analítica digital? Data Craft cuenta con un equipo de expertos en el análisis de datos, por lo que la información obtenida surge de la misma navegación de los usuarios en las páginas webs y redes sociales de las empresas.

Para llevar a cabo un análisis preciso y detallado, Data Craft se basa en 4 puntos esenciales. En primer lugar, se centra en comprender el rendimiento del sitio web. En esta fase, procuran saber de forma clara cómo funciona la página y profundizar en los datos ocultos para llegar así al segundo pilar fundamental; mejorar la experiencia del cliente, mantenerlo satisfecho y hacer que se sienta cómodo en todo momento.

A continuación, Data Craft se centra en aumentar el ROAS, es decir, Return On Ad Speed o, en español, el retorno de la inversión publicitaria. En este paso, el asesor ayuda en la creación de anuncios que valgan realmente la pena, aprovechándose de todas las oportunidades. Finalmente, el último paso es reducir los costes. Analizar adecuadamente los datos para no llevar a cabo operaciones innecesarias y tomar decisiones comerciales acertadas.