La formación empresarial se transforma gracias a los simuladores 3D Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 13:12 h (CET) La formación empresarial está cambiando de forma exponencial gracias a las tecnologías inmersivas.

Las empresas han comprobado cómo los simuladores 3D para la formación, la realidad virtual y otras tecnologías habilitadoras suponen un ahorro sustancial en los tiempos y los costes para la formación de equipos humanos, por eso la demanda de este tipo de herramientas se ha multiplicado en los últimos años, tal y como explica Andreu Florit, CEO de REM Experience.

Este estudio de desarrollos 3D, realidad virtual y aumentada se ha especializado en la creación e implementación de simuladores 3D multidispositivo para empresas de todos los sectores y tamaños… Una tecnología que permite formar a las plantillas de forma interactiva e inmersiva a través de los dispositivos más adecuados para cada organización -el ordenador, el teléfono móvil o las gafas de realidad virtual-.

Y los resultados de estas formaciones son mejor de los esperados: “las personas en formación experimentan en primera persona, aprenden mediante el proceso ensayo-error y, por tanto, retienen mejor los conocimientos”, explica el Florit. “Por eso logramos un aprendizaje significativo en un tiempo menor que con las formaciones convencionales”, apunta.

Estos simuladores también ofrecen una gran flexibilidad a las personas en formación, ya que pueden formarse y repetir las prácticas de forma ilimitada desde sus propios dispositivos y no necesitan estar pendientes de días y horas concretos, lo que mejora la predisposición de los trabajadores a realizar la formación… Además, no es necesario contar con un formador o tutor de manera presencial, así que esto permite optimizar la preparación del equipo humano y reduce los costes globales de la formación.

Por otro lado, el CTO de REM Experience, Rafel Rafí, destaca el hecho de que estos simuladores permiten realizar de forma segura procedimientos y prácticas que, de forma presencial entrañarían ciertos riesgos para las personas en formación, como por ejemplo cuando se realizan formaciones en el área de la prevención de riesgos laborales; la manipulación y mantenimiento de maquinaria; o en formaciones sobre seguridad y salud, por ejemplo…

Una lista de ventajas a la que se suma la posibilidad de implementar la gamificación en las formaciones empresariales: “presentar la formación de forma ludificada, amena, con algunos retos e incluso juegos mediante estos simuladores aumenta exponencialmente la motivación de las personas que deben formarse, un factor que índice de manera determinante en los resultados y también en el compromiso de las y los trabajadores con la empresa”, indica Florit.

Una de las características de los simuladores de formación multidispositivo que más valoran las empresas es el hecho de que las formaciones son medibles y evaluables: “podemos obtener de cada formación las métricas que la empresa considere necesarias y determinar, por ejemplo, si el alumno ha alcanzado los conocimientos necesarios, qué aspectos debe repetir o mejorar, cuánto tiempo ha invertido en la formación; qué decisiones ha tomado a la hora de desarrollar la práctica, etc.".

Y estas formaciones pueden implementarse en los Learning Management Systems o plataformas educativas de las empresas, garantizando así una implementación total en sus sistemas de formación.

REM Experience ha desarrollado formaciones punteras con sus simuladores 3D multidispositivo, como una formación inmersiva e interactiva para futuros inspectores de vehículos, que ha sido homologada; otra formación para alumnos de mecánica náutica; una formación para profesores de infantil y primaria sobre nuevas metodologías de aprendizaje; o una formación para la prevención de riesgos laborales en trabajos en altura, entre otros proyectos.

“La formación empresarial ha tomado una nueva dimensión, las empresas quieren estandarizar procedimientos y realizar formaciones eficientes, por eso estos simuladores son la mejor opción para desarrollar cualquier tipo de formación, desde el onboarding y los procesos concretos de cada departamento hasta aquellos procedimientos especialmente complejos”, matizan desde REM Experience.

