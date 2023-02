Can Corda sobre las posibilidades y beneficios de visitar Ibiza en invierno Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 12:48 h (CET) Visitar Ibiza es un deseo tanto para los ciudadanos que viven en España como para los turistas de diferentes países del mundo. La mayoría de ellos toman la decisión de viajar a este paraíso en el Mediterráneo en la temporada de verano.

No obstante, lo que muchos no saben es que el invierno también es una época ideal por muchísimas razones que se enumerarán a lo largo del artículo.

Quienes deseen conocer o volver a pisar la paradisíaca isla en los meses más fríos del año deben buscar un lugar cómodo para alojarse. Una de las alternativas es acudir a Can Corda, una empresa que pone a disposición alquileres de viviendas vacacionales a individuos de diferentes nacionalidades.

Visitar Ibiza en invierno promete ser una experiencia inolvidable Ciertamente, visitar Ibiza en verano es más adecuado para los que quieren disfrutar de las más divertidas fiestas nocturnas y de las altas temperaturas en la playa. Sin embargo, ir en invierno es una cosa completamente diferente que vale la pena experimentar en pareja, con la familia o con un grupo de amigos.

En los meses veraniegos, Ibiza está abarrotada de turistas, pero eso no ocurre en invierno, por lo cual se pueden recorrer todos los lugares de forma tranquila y sin aglomeraciones. Algunos de los sitios propicios para pasear en la época invernal son el puerto y el casco histórico, el cual se caracteriza por tener unos laberintos de empedradas calles que evocan a tiempos antiguos, una muralla, una catedral y un castillo.

Algo que muchos ignoran es que en invierno la temperatura es óptima, con un clima templado. De hecho, hay quienes aseguran que las calas ibicencas son mejor en dicha época. Los que pensaban que no podían darse un chapuzón deben tener presente que pueden acudir sin ningún tipo de problema a las playas más destacadas como playa de Salinas, Cala Conta, Aguas Blancas, Cala Saladeta, entre otras.

Otro punto que no se debe pasar por alto es el mercadillo de Las Dalias, el cual solo abre los días sábados. Allí, las personas pueden ver y adquirir productos de moda, artículos de decoración y mucha artesanía. También es recomendable hacer rutas de senderismo o en bicicleta por la naturaleza.

Además de todo lo mencionado, es crucial destacar que en Ibiza todo es más económico en invierno, como por ejemplo los vuelos, los restaurantes, los alojamientos, etc.

Dónde alojarse en Ibiza Uno de los aspectos más importantes para viajar a Ibiza es buscar un buen alojamiento que proporcione todas las comodidades a los turistas y una de las empresas que alquila viviendas en este lugar es Can Corda. Específicamente, son villas de nivel medio-alto para familias y grupos.

Una de las viviendas disponibles es Cana Marta, una casa con piscina a 3,3 kilómetros de Ibiza, la cual posee cuatro habitaciones dobles, camas matrimoniales, tres baños, cocina, barbacoa, amplio salón con techo de sabinas y muchas cosas más.

Para adquirir más información sobre este tipo de hospedajes y sobre la empresa se debe visitar su página web, la cual es sencilla y fácil de manejar.

