El negocio del Self Storage en Europa crecerá un 4% hasta alcanzar los 3.800 millones de euros en 2026

La AESS regresa a Barcelona cuatro años después para celebrar la 15º edición (anual) de su Congreso y Feria de Proveedores de Self Storage Con una inversión anual de 650 millones de euros, el negocio del Self Storage en Europa es uno de los más prometedores dentro del mercado inmobiliario. Según datos de ReportLinker, el mercado europeo de Self Storage generará un volumen de negocio cercano a los 3.800 millones de euros en 2026 frente a los 2.990 millones de euros de 2020, con crecimientos promedio del 4,13% durante este periodo.

Con un nivel de ocupación promedio de los principales operadores europeos que ronda el 85% en 2022 según datos de FEDESSA (Federación Europea de Asociaciones de Self Storage), se prevé que esta cifra no dejará de crecer ante las crecientes necesidades de almacenaje. Solo en España, donde predominan los pisos y casas pequeñas con una media por hogar de 42,75 metros cuadrados (según Brainsre), se prevé que estas necesidades de almacenamiento se dupliquen en 2 años.

Actualmente España es el tercer mercado más importante de Europa con un total de 580 centros de autoalmacenaje, solo superada por Reino Unido con 2.060 y Francia, que alcanza los 650 centros (según FEDESSA, 2022). El número de centros de Self Storage ha crecido un 70% en Europa para alcanzar una cifra global de 5.435 y 11 millones y medio de metros cuadrados actualmente. En España el margen de crecimiento del Self Storage es enorme dado que solo un 15% de la población ha utilizado estos servicios de autoalmacenaje mientras que otro 20% considera utilizarlos próximamente (encuesta de FEDESSA).

La AESS (Asociación Española de Self Storage) conjuntamente con FEDESSA organizan un nuevo Congreso y Feria de Proveedores los días 15 y 16 de marzo en Sitges (Barcelona) para velar por la salud del sector y ofrecer herramientas de formación a los operadores. En esta 15ª edición, que tendrá lugar en el Hotel Meliá Sitges, se reunirán una veintena de proveedores españoles, europeos y americanos de Self Storage para tratar las nuevas tendencias del sector y los retos que deben abordar las empresas que operan en el negocio del alquiler de trasteros.

Ponentes internacionales

Sole Martínez, Gerente de la AESS explica que "este año, a diferencia de la anterior edición de Madrid, el congreso dura dos jornadas en vez de tres; así el día 15 de marzo se celebrará la feria comercial de expositores y la visita guiada a tres centros de Self Storage de la región: Petits Locals Vilanova, Bluespace Sitges y Pongo Trasteros Sitges mientras que el día 16 estará dedicado tanto al trade show de operadores como a las conferencias".

Añade que "ya organizamos el Congreso de 2019 en el distrito 22@ de Barcelona con muy buena acogida de público; este año tocaba en Sitges por ser un polo importante de desarrollo del Self Storage en Cataluña".

En estas conferencias participarán ponentes de renombre como Jesús Fernández, CEO de RedTras y Presidente de AESS, Carles Moslares, Decano IQS Management School-Universitat Ramon Llull, Cedric Padilla, CEO Grupo Jullka, Elena Mateos, CEO HotelSAAS, además de relevantes representantes de Jones Lang Lasalle (JLL) como Gaston Blondeau, Consultor y Valuador, Laura de la Plaza, Head of Urban Department o Izeldi Loots, Head of EMEA Self Storage, Valuation Advisory. Una mesa redonda sobre inversión extranjera en España moderada por Alberto Borregón, Vicepresidente de AESS y CEO de Areatrasteros con la participación de Camilo Pacheco, CEO y Cofundador de YoGuardo, Nicholas Pérez, Managing Director y Cofundador de OhMy Box y David Raya, CEO de Bluespace pondrá el colofón final al evento, que será moderado por el periodista Roberto López.

Evolución del Self Storage

Junto a la situación de la inversión extranjera en España, se abordarán temáticas muy diversas relacionadas con el Self Storage como la evolución y crecimiento del sector en España y en Europa, tendencias macroeconómicas y demográficas, la situación económica en el actual contexto inflacionista, estrategias de marketing innovadoras y herramientas digitales del sector hotelero aplicables al Self Storage, la seguridad y los reglamentos de protección contra incendios.

Sole Martínez explica que "la AESS trabaja para que el sector cumpla con todos los estándares de seguridad y calidad que exige el mercado".

Este sector ha cambiado mucho en los últimos años y actualmente los centros de Self Storage o minialmacenes de alquiler son mucho más que un espacio adicional de almacenamiento para guardar las pertenencias.

Ofrecen toda una variedad de servicios complementarios como: acceso 24/7, sistemas de seguridad avanzados, seguro de almacenamiento, servicios de mudanza, venta de suministros de embalaje. También pueden dar servicios de control de temperatura y humedad, alquiler de furgonetas, herramientas para el transporte de pertenencias dentro del centro, servicios logísticos, atención personal, recogida y entrega a domicilio, zonas de coworking, sistema de alarma individual para cada box, sistemas de smart locker y destrucción de documentos entre otros.

Este Congreso cuenta con Janus y USC como patrocinadores Platinum y con All Box Manager, Modulnor, StorageLab, Bearbox, JLL, PTI Security Systems, Space Manager, Store-IT y Urban Self Storage Projects como otros patrocinadores.

La AESS y FEDESSA manejan una cifra de asistentes cercana a los 200, provenientes de toda Europa y América y entre los que se encuentran operadores e inversores con una amplia trayectoria en el sector.

Desde la AESS se ha puesto a disposición de todos los interesados la página web del congreso en la que se puede encontrar toda la información completa sobre el mismo y desde donde se pueden realizar directamente las inscripciones antes de que se terminen las plazas disponibles.