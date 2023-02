Diccionario de términos políticos

Está claro. Aquí cada cual juega su partida y, como en las terrazas los que no pueden se contentan con observar atónitos.



Partido Popular: anti abortista.

Nuevo líder, nueva opinión personalizada. Los simpatizantes y votantes alucinados, no saben no contestan. Ahora resulta que el “aborto” es, pero no es; es como el “sí es sí”, si la mujer decide, acepta la Ley y aborta y yo “Feijiano” lo entiendo, lo comprendo, lo acepto.... Es la Ley. Más bien parece que estamos aprendiendo a copiar a “Tezanos”

Partido socialista obrero español: Centro Izquierda

Ha desarrollado la actividad de “baile de salón”, con cruce de pareja. Sus bases, silenciosas cartujanas, procuran hacer acoplo de beneficios porque “Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”.

La obediencia “ciega, estatutaria”, exige poner por encima de tu conciencia el bolsillo del jefe y, por encima del jefe“, el cooperativismo de la bancada.

Harían falta varios “Tezanos psicólogos”, (falsificadores), para hacer comprender a la sociedad española que el PSOE actual es un partido de Centro Izquierda..., sin embargo, lo que sí palpa la sociedad es un PSOE con la cara y el uniforme de Pedro Sánchez, pero no como disfraz, NO, es una MUTACIÓN... y el que quiera seguir en la “BANCADA” deberá aceptar la “SIMBIOSIS”: “SANCHISTA” SI SE QUIERE COMER, “SANCHISTA” SI SE QUIERE PROSPERAR, “SANCHISTA” SI SE QUIERE SER SOCIALISTA DEL SIGLO XXI.

Podemos: Izquierda mezcla de falsificaciones ideológicas

En esta vida no hay nada peor que creerse dueños de las realidades. “Podemos” circula destrozando caminos, sin crear, ni siquiera, veredas. Fabrica “refugios” ideológicos en los que, tipo nazi, se piensa, se habla, se viste y se discute como “grupo”... el individuo desaparece, se empobrece y sólo los “pensantes”, rastreadores de miserias , son los “vividores”, con derecho a los “refugios” de partido.

Vox: Mensaje recordatorio de un sueño firmado en 1978

Significa la defensa de una “ESPAÑA”, realidad, consensuada y firmada por todos los beligerantes después de una guerra civil y de una “dictadura” muy dura pero creativa y desarrolladora de bienestar. Firme en sus planteamientos, se hace su propio pozo por la utilización de ciertas formas de expresión no aceptadas por la mayoría. No se equivoca pero “equivoca” a muchos por su beligerancia no dialogante.

Entiendo que no es ULTRADERECHA, sino más un partido de ESTADO CONSTITUCIONALISTA que lee, entiende y quiere llevar a la práctica lo que en la Carta Magna está impreso.

Voces habrá que limen extremos que no crean audiencias sino que, más bien, las destruye.

Ciudadanos: Inició un proyecto que la ambición personal destruyó

Sin comentario...