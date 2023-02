La nueva colección de Mus&Bombón está disponible en Who killed Bambi?

En tiempos en los que el planeta exige cambios y las nuevas generaciones se hacen más conscientes de la huella que dejan en el mundo, ha surgido la moda sostenible.

Se trata de un modelo que busca acabar con los ciclos lineales de producción textil y generar un sistema circular de reutilización y aprovechamiento de los materiales.

En esta línea, la marca Mus&Bombón, ha apostado por crear ropa con estilo único y con responsabilidad ambiental. Sus prendas son elaboradas a partir de materiales orgánicos, pero que aportan un look armónico y moderno a cada textil. Quienes desean adquirir la nueva colección Mus&Bombón pueden acceder al comercio electrónico Who killed Bambi?

El propósito eco aplicado a la moda femenina y atemporal Exclusiva, cómoda y respetuosa con el medioambiente, así se define la firma de moda española que ha elaborado prendas a partir de tejidos de alta calidad, con materiales orgánicos, naturales y reciclados.

La nueva colección de Mus&Bombón, propone una línea de básicos que van a tono con las tendencias del momento, pero que al mismo tiempo aportan un aire de atemporalidad. Sus piezas tienen un estilo muy chic, con cierta vibra romántica y una estética limpia en la que predominan los colores neutros con ciertos toques cálidos.

Por ejemplo, una de sus más recientes colecciones ‘The bond with nature’, incluye prendas ligeras con camisetas con manga caída, holgadas y muy ligeras al cuerpo, con las que proponen crear siluetas más orgánicas y desenfadadas, pero sin perder el toque sofisticado y elegante que caracteriza a la mujer moderna. Por otro lado, sus pantalones de corte recto y telas finas son muy versátiles y pueden combinarse con distintos estilos, siendo recomendables para crear looks monocromáticos que atrapan miradas.

Ropa única y de calidad Mus&Bombón, en su objetivo de hacer sentir a las mujeres únicas y especiales a través de sus prendas de vestir, confecciona solo pocas unidades de sus prendas en cada colección, por lo que sus clientes podrán tener el beneficio de lucir una prenda única en sus manos.

Desde sandalias, vestidos, jerséis, shorts, sudaderas, hasta camisas, cada una de las prendas que elabora la marca tienen sello de calidad español y máximo cuidado en sus acabados para que el resultado sea una prenda duradera, bonita, fácil de combinar y con visión ecológica.

Los apasionados por la moda sustentable pueden adquirir cualquiera de las colecciones de Mus&Bombón en tiendas online como Who Killed Bambi? que, además de ofrecer variedad de ropa multimarca, cuenta con una esmerada atención al cliente, satisfaciendo las necesidades de los usuarios que buscan propuestas auténticas y sostenibles.