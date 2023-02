Las razones por las que las empresas invierten cada vez más en publicidad en redes sociales Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) La inversión en publicidad en redes sociales cada año es mayor. Especialistas del sector explican los motivos por los que las empresas cada vez apuestan más por anunciarse en Instagram, TikTok, Facebook o Twitter.

En tan solo 4 años, el gasto en publicidad en redes sociales prácticamente se ha duplicado, según datos de la consultora Kantar y eMarketer. Los anunciantes han encontrado un retorno a su inversión de diferentes formas. A continuación, se explica por qué las empresas encuentran cada vez más interesante invertir en publicidad en redes sociales.

Generar respuestas concretas. Entre ellas, ventas La publicidad en redes sociales ofrece distintos objetivos por campaña, definidos por Hugo Ballón, especialista en publicidad en redes sociales en Havas Media Group, como “un momento crucial en la configuración de una campaña. Lo primero que hay que hacer es decidir si quieres obtener ventas, visitas a la web o recopilar los teléfonos de los usuarios interesados en tu propuesta, entre otros objetivos que cada plataforma permite seleccionar. Según el objetivo, el algoritmo de la red social mostrará tu anuncio a los usuarios más propensos a responder con la acción que quieres.”

Costes bajos El mínimo diario para invertir en Meta o TikTok está entre 1 y 2 euros. Se pueden detener las campañas cuando se quiera. Y llegar a 1.000 personas puede costar menos de 1 euro, en una campaña enfocada en generar recordación de marca. Esto facilita que la publicidad en redes sociales sea rentable.

Grandes audiencias Es difícil encontrar una persona que no conecte a las redes sociales. La plataforma publicitaria de Meta (Facebook e Instagram) permite llegar a 33 millones de usuarios en España. Este número de usuarios representa el 71% del total de la población del país. El hecho de que tantas personas estén conectadas a las redes sociales, convierte a estas plataformas en lugares perfectos para que las empresas encuentren a su público objetivo.

Públicos precisos Según Hugo Ballón, especialista en publicidad en redes sociales en Havas Media, “puedes mostrar tu anuncio solo a aquellos que estén a 1 kilómetro alrededor de tu tienda física, que compren online a menudo o que hayan añadido productos al carrito de tu tienda, pero aún no se hayan decidido a comprar. Estos detalles hacen que las campañas sean mucho más eficientes que las que se dirigen al público masivo”. Las grandes audiencias de las redes sociales facilitan que los anunciantes encuentren públicos numerosos, incluso en los nichos de mercado. Por ejemplo, “una audiencia tan concreta como personas que viajan frecuentemente y están interesados en marcas de maletas incluye a más de 4 millones de personas. Un anunciante de este tipo de productos tiene muchas personas a quienes impactar con la publicidad en redes sociales y, por tanto, muchas opciones de vender”.

Medible Atrás quedaron los tiempos en que un anunciante publicaba un anuncio y solo recibía el dato de la cantidad de gente que lo había visto. La publicidad en redes sociales proporciona miles de indicadores que descifran el rendimiento de la campaña: cuántas ventas ha generado el anuncio, las visitas que ha llevado a la web, los segundos que han visto el vídeo, incluso las acciones que ha realizado el usuario dentro de la página del anunciante, para después volverlo a impactar con un anuncio del producto que le ha interesado. Ante tal cantidad de información, resulta importante filtrar. Para ello, hay que elegir los indicadores más importantes según el objetivo de la campaña y concentrarse en ellos para entender la respuesta del público.

Alto impacto Las redes sociales se actualizan constantemente y se diferencian entre sí, creando nuevos formatos. Noticias como las tendencias en publicidad en redes sociales en 2023 indican formas innovadoras de impactar a la audiencia, haciendo que los usuarios recuerden más fácilmente los anuncios.

Rentabilidad Todos los puntos anteriormente mencionados facilitan obtener un alto retorno de la inversión. Existen muchas técnicas y métodos para incrementar el retorno de la inversión, aprovechando al máximo las oportunidades que las redes ofrecen, como llegar al público deseado a costes bajos y con la posibilidad de medir, analizar y mejorar los resultados.

La publicidad en redes sociales se ha consolidado como uno de los pilares en las promociones de las marcas y no distingue entre grandes y pequeños, nuevos o viejos conocidos. Todos tienen su lugar y cada vez más eligen ocuparlo.

