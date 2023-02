Acompañar encuentros con amigos con La Zurra y su pack vermuth Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Las celebraciones entre familiares y amigos son una tradición generalizada que fortalece los vínculos entre las personas. Algo que no puede faltar en este tipo de reuniones son los aperitivos, excelentes para picar en medio de una buena charla entre amigos. Además, combinan muy bien con diversas bebidas alcohólicas como la sangría.

La Zurra recomienda que estos productos sean de calidad para que el momento sea de máximo disfrute. Por este motivo, la empresa se propuso diseñar el pack vermuth que consta de productos gourmet locales, acompañados por sus dos sangrías, excelentes para deleitar a los paladares más exigentes.

El pack vermuth de La Zurra contiene sabor y calidad Los mejores momentos en la vida se merecen los mejores productos. Por esta razón, tanto para compartir en una reunión especial, para regalar o, simplemente, para degustar en casa, los aperitivos son una buena elección. El 87 % de los consumidores españoles afirman que este tipo de snack son perfectos para cualquier ocasión, según un informe publicado por la Asociación de Fabricantes de Aperitivos.

Motivados por seguir impulsando el consumo de aperitivos en el país, La Zurra, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de sangría gourmet, ha creado una cesta que contiene todo lo necesario para que los comensales disfruten de una experiencia única acompañada de algunos de los mejores alimentos y bebidas de la gastronomía española.

El pack vermuth consta de sus dos grandes productos, una botella de Sangría La Zurra Tinta y una botella de Sangría La Zurra Cítrica. En cuanto a los aperitivos, incluye una gama premium de embutidos, como un paquete de jamón Ibérico de Bellota Juan Manuel (Premio al mejor jamón de bellota ibérico 2020) y un paquete de salchichón Casa Sendra. Por otro lado, contiene surtidos snacks para picar, como una bolsa de Patatas Chips Gruesas Perelló, un bote de Aceitunas Dulces "Yeyé" Perelló y un paquete de aceitunas "Verdial Extra Roja" Perelló y, para finalizar, una bolsa de picos Camperos de pan, excelentes para untar con una salsa o acompañarlos con alguno de los alimentos antes mencionados.

La cesta tiene un precio de 59,90 euros y puede adquirirse directamente en la tienda online de la empresa. Tienen servicio de envío a domicilio con tiempos de entrega entre 48 a 72 horas. De este modo, ofrecen mayor comodidad a sus clientes, llevándoles los productos que necesitan hasta la puerta del hogar.

Auténtico sabor español en una bebida artesanal La Zurra es una marca que enaltece los sabores de Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y las dos Castillas, a través de sus dos variedades de sangrías, la Zurra Tinta y Zurra Cítrica. Se trata de una bebida elaborada a base de vino macerado con frutas que evocan, desde la primera toma, el sentimiento de las típicas reuniones entre familiares y amigos.

Los inconfundibles aromas de la bebida son el resultado de una minuciosa selección de materias primas e infusiones a bajas temperaturas, así como el mimo y el cuidado que realizan en el proceso de elaboración artesanal. Todos estos aspectos hacen que la bebida tenga una personalidad arrolladora, excelente para celebrar cualquier momento especial.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Can Corda sobre las posibilidades y beneficios de visitar Ibiza en invierno La nueva colección de Mus&Bombón está disponible en Who killed Bambi? Los valores de Sabiosko como comparador tecnológico Ahorrarse dinero gracias a los productos de outlet de iPhone reacondicionados que ofrece Apple Adictos Dr. Alan Hernández, cirujano con gran experiencia en los casos de apendicitis aguda