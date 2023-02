Siempre seremos familia Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 08:48 h (CET) El pasado 26 de enero, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid presentaron la Plataforma “Siempre Seremos Familia”. La iniciativa responde a la aprobación de una Ley de familias injusta, pergeñada, como tantas otras puestas en marcha por el Gobierno socialista, al margen de los principales interesados, al margen de las propias familias y sin contar con ellas para nada.



La ley habla de 16 modelos de familia, con la pretensión de que todo valga lo mismo y de diluir la propia sustancia de la familia. Es, además, un texto que vulnera derechos fundamentales como la libertad de educación, la patria potestad, la misma naturaleza de las familias numerosas y la protección de la vida del ser humano que va a nacer. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tribunal Supremo, patriotismo jurisdiccional Una vez más los togados interpretan la ley a su medida Allá en la mina Siempre fue harto difícil nadar y guardar la ropa, y esto no ha cambiado ni para los compositores de baladas chulas ¿La democracia es esto? Cuando veo los telediarios, ¡tan parecidos! ¡tan iguales! Está claro que los dirige el gobierno y no la opinión de los ciudadanos Diccionario de términos políticos La obediencia “ciega, estatutaria”, exige poner por encima de tu conciencia el bolsillo del jefe Moreno en traje de faena para privatizar con los mismos engaños que Ayuso Una cosa es que un partido político lleve a cabo su programa y otra que engañe presentando su acción de gobierno como lo que no es