martes, 21 de febrero de 2023, 08:32 h (CET) En estos últimos días parece que en el cielo no se han dejado de ver OVNIS y Globos por distintos lugares y territorios. Eso decía Don Juan Tenorio al que le gustaba mucho el bodorrio. La representación teatral está azuzada con acicates de tensión, alarma y por supuesto con una clara intención de manipulación.

Aquí el que se aburre es porque quiere, porque parece que viene una y otra y otra... Si, son cuentos para viejos, te voy a contar un cuento de miedo y así te tengo dominado. Ellos montan su rollito cuando quieren que para ellos el cuadro sea bonito. Ahora está el rollo de que vienen los ovnis o los globitos y que los malos son los rusos, coreanos, chinos, iraníes y etc... Todo sutilmente inyectado en las poblaciones que son las receptoras del narcótico tratamiento vía mental.

Ya Julio César inventó primero la amenaza Gala y luego la Germana para obtener beneficios del Senado. NORMAS DE USO

