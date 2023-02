Siempre debería gobernar la oposición Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 08:29 h (CET) Cuando yo era todavía más joven..., me gustaba jugar al ping-pong. Una vez estaba jugando a parejas con unos amigos y en un lance del juego, yo le grité a mi compañero:” ¡Déjamela, déjamela”. Y ¡pun!, La fallé estrepitosamente.

Lo mismo me pasó cuando iba al cole: yo pensaba que si algún día llegaba a ser profesor, sería mejor docente que el que entonces me daba clases. Quiso la vida que yo practicara ese deporte y volví a meter la pata. Y aunque también pensaba que lo haría mejor que otros, en la faceta de padre pinché, pues estoy separado y ya quisiera yo llegarle a los pies a mi padre en ese sentido”.

En mi opinión, lo mismo le está sucediendo al gobierno de Sánchez: cuando estaban en la oposición, seguro que decían lo que yo en el ping-pong:”Déjamela, déjamela”. Con el smash de la moción de censura echaron a Mariano Rajoy para que el PSOE le diera raquetazos a la pelota y ¡pun! En perjuicio de todos los españoles, estamos perdiendo tantos en el torneo Nacional de tenis de mesa…

En confianza y espero que esto se quede entre nosotros:” No creo que el feminismo encuentre una peor enemiga para sus intereses que Irene Montero”. Y no es que yo crea que lo haría mejor, nunca me pondría, pero a la vista está de la goleada de violadores en propia puerta gracias a esta nefasta jugadora... NORMAS DE USO

