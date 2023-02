Ofrecer soluciones eficaces Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 08:27 h (CET) No es la primera vez, digo esto con motivo de las declaraciones de la ministra Belarra, que desde el Gobierno se arremete demagógicamente contra los empresarios y contra uno de los sectores económicos claves del país, un sector que, en lo más duro de la pandemia, actuó de forma ejemplar.

Esta costumbre de señalamiento social está destinada a crear una especie de escarnio público.

Culpabilizar a los empresarios de las dificultades económicas es fruto de una cerrazón ideológica que además pretende ocultar la incapacidad del Gobierno a la hora de ofrecer soluciones eficaces a los problemas económicos de los españoles. Desgraciadamente son algunos de estos los que nos gobiernan. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tribunal Supremo, patriotismo jurisdiccional Una vez más los togados interpretan la ley a su medida Allá en la mina Siempre fue harto difícil nadar y guardar la ropa, y esto no ha cambiado ni para los compositores de baladas chulas ¿La democracia es esto? Cuando veo los telediarios, ¡tan parecidos! ¡tan iguales! Está claro que los dirige el gobierno y no la opinión de los ciudadanos Diccionario de términos políticos La obediencia “ciega, estatutaria”, exige poner por encima de tu conciencia el bolsillo del jefe Moreno en traje de faena para privatizar con los mismos engaños que Ayuso Una cosa es que un partido político lleve a cabo su programa y otra que engañe presentando su acción de gobierno como lo que no es