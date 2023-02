​La seguridad de Europa Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 08:24 h (CET) En los últimos meses y más concretamente en día, los socios europeos han querido hacer ver a Scholz que lo que está en juego en Ucrania es la seguridad de Europa. Los propios aliados del canciller, los Verdes y los Liberales, se han decantado ya a favor de los envíos de armas pesadas a Ucrania.

Por su parte la Unión Europea trata de evitar su implicación directa en la guerra y ha dejado a cada país que organice su propia ayuda a Ucrania. Según estimaciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, los países de la Unión han aportado ya unos 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, sin contar los gastos que conlleva la acogida de refugiados.

El dilema que se plantea es éste: o ayudar a fondo a Ucrania a defender los valores occidentales y forzar, además, una negociación para acabar con la guerra, o permitir a Putin alcanzar su objetivo último, lo cual es impensable para Europa y Estados Unidos. NORMAS DE USO

