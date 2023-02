¿Qué salidas tiene el grado de animación 3D y videojuegos?, con Progresa Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Ser un diseñador de videojuegos y animación 3D es probablemente el trabajo soñado para muchos amantes de los videojuegos y del mundo virtual.

La buena noticia es que ahora mismo no solo es posible estudiar formalmente estas disciplinas, sino que además es una profesión que cuenta con muchas salidas de empleo interesantes. Esto significa que, quien decida formarse, puede hacer de ello una carrera rentable y con muchas posibilidades de crecimiento. La firma Progresa es un centro de formación en Valencia que se enfoca exclusivamente en las nuevas tecnologías. Allí es posible estudiar diseño de videojuegos de la mano de verdaderos expertos en el área.

Qué salidas laborales tienen los diseñadores de videojuegos y animación 3D La industria de los videojuegos ha evolucionado increíblemente y durante los últimos años ha venido experimentando un asombroso crecimiento. Debido a la avanzada tecnología implementada hoy en día en esta industria, las nuevas exigencias del mercado y la revolución en el diseño de escenarios, gráficos cada vez más realistas e historias más complejas e interesantes, los especialistas en diseños de videojuegos son cada vez más demandados.

Entre las principales salidas de empleo a las que pueden acceder estos profesionales se encuentra, por ejemplo, el cargo de diseñador de videojuegos, que además del diseño incluye también la producción del mismo, así como el desarrollo de la historia y personajes. Otra de las profesiones populares es la de probador de videojuegos. Y es que, ya que se trata de una industria tan competitiva actualmente, las diferentes compañías creadoras se encargan de contratar a expertos para probar sus juegos y así asegurarse de que cumplen con las expectativas de los consumidores modernos. Otra de las salidas de empleo es la de desarrolladores de software y programadores, encargados de crear y programar los códigos para que el videojuego cobre vida y funcione. Por último, se pueden mencionar los empleos de artistas y animadores de videojuegos, escritores y guionistas, diseñador de 3D, productor de videojuegos, programador de motores de juegos, desarrollador de aplicaciones, desarrollador multimedia, marketing digital, entre muchas otras.

Un lugar donde formarse y especializarse en diseño de videojuegos En Progresa Formación las personas interesadas pueden estudiar diseño de videojuegos y animación 3D de la mano de algunos de los más prestigiosos y mejores expertos en el área. Este centro de formación pone a su alcance una formación completamente personalizada según las necesidades y habilidades del alumno, garantizando así un aprendizaje exitoso. Allí el estudiante también tiene a su alcance las instalaciones, los recursos y el personal especializado que necesiten para estudiar y conseguir su meta de especializarse en una de las profesiones más demandadas de la actualidad.

En el sitio web de Progresa Formación se encuentra toda la información necesaria para todos los estudiantes que quieran estudiar diseño de videojuegos y animación 3D. La formación no solo es ideal para los nuevos talentos, sino también para quienes ya trabajan en el sector y desean ampliar o actualizar sus conocimientos para sobresalir aún más como profesional.

