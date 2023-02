La importancia del mantenimiento en webs desarrolladas en WordPress Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El sector web vive en un cambio constante. Día a día, las compañías se esfuerzan por mejorar la experiencia de navegación que brindan a sus usuarios.

Estos cambios también ocurren en los navegadores, buscadores y herramientas tecnológicas que soportan muchas webs actuales. Las plataformas que no se adaptan a estos cambios, incluidas aquellas desarrolladas con WordPress, tienden a tener peor optimización y fallos en su seguridad. Por esta razón, Versens, agencia especializada en desarrollo web, ofrece a sus clientes servicios de mantenimiento web para WordPress y páginas corporativas construidas a medida.

El mantenimiento web En los últimos años, el desarrollo de páginas web ha tenido cambios acelerados y ejemplo de ello es que ha pasado de una simple landing pages para mostrar información, hasta sitios adaptados a múltiples dispositivos con animaciones y varias secciones. A diferencia de otros sectores de negocios el digital y tecnológico siempre obliga a las empresas a invertir en la realización de nuevos cambios para mantenerse en el mercado. Además, cada cambio que ocurre en los algoritmos de los buscadores, cada versión nueva de la web en general y cada virus nuevo que se crea representa una vulnerabilidad más para las plataformas obsoletas. Otro punto importante es la experiencia visual que cambia de manera constante debido a las exigencias de los usuarios o las tendencias del mercado. Con todo esto en mente, cada vez más resulta fundamental para las compañías pagar por un servicio de mantenimiento web para hacer frente a todas las novedades del sector. Versens, empresa experta en esta área, dispone de un equipo de profesionales en la actualización, respaldo de información y otras labores técnicas de mantenimiento para páginas WordPress.

Ventajas del mantenimiento web WordPress Los servicios de mantenimiento web para páginas hechas con WordPress de Versens incluyen todo lo necesario para mantener la plataforma libre de cualquier riesgo, así como para ofrecer una mejor experiencia a los visitantes. Dentro de estos servicios se encuentra la realización de una copia de seguridad diaria que mantiene segura toda la información que se encuentra almacenada en la web. Esto resulta fundamental para evitar la pérdida de datos privilegiados de los clientes, historial de visitas, estadísticas, registro de transacciones realizadas, nuevos productos y servicios agregados, entre otros. Además de esto, los agentes expertos en desarrollo y mantenimiento web Wordpress de Versens se aseguran que las plataformas de sus contratistas tengan la última versión del CMS y las licencias de plugins premium actualizadas. Al mismo tiempo, dichos agentes verifican las actualizaciones de los temas y de las herramientas de seguridad y optimización integradas. De esta manera, potencian la protección de la web y la experiencia de navegación de los usuarios.

Con este tipo de contratos de mantenimiento se consigue dormir tranquilo, ya que cualquier problema, hackeo o virus será resuelto por un profesional sin costes imprevistos ni dolores de cabeza. También los cambios de contenidos se realizarán con una simple solicitud sin tener que lidiar con herramientas complejas.

Versens ofrece a sus clientes una monitorización constante de sus páginas web WordPress a un precio bastante accesible. Al mismo tiempo, la empresa dispone de un servicio de soporte personalizado mediante WhatsApp, correo electrónico o teléfono atendido desde España.

