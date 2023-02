Projectum.es ofrece soporte para obtener la licencia de apertura de charcutería

La licencia de apertura charcutería es un documento obligatorio que debe poseer toda persona que monte un negocio dedicado a la venta de alimentos elaborados con carne de cerdo, como jamones, salchichones, salami, chorizos, salchichas, fiambres, embutidos, etc. Esta documentación es emitida por el ayuntamiento de la localidad donde se encontrará la charcutería. No obstante, obtenerla no es un proceso del todo fácil, ya que hay que realizar una serie de pasos que requieren de conocimiento, tiempo y dedicación. Por este motivo, lo más recomendable es buscar ayuda profesional como la que ofrece projectum.es, una oficina técnica online formada por los profesionales técnicos para llevar a cabo este y muchos otros tipos de proyectos.

La obtención de la licencia de apertura de charcutería Tener una charcutería es el anhelo de algunas personas, ya que en el país se considera un negocio rentable si se abre en un punto de venta estratégico y si se venden productos de calidad. Los que tienen la meta de emprender en este mercado se preocupan por todo lo que implica sacar la licencia de apertura de charcutería. Sin embargo, para tranquilidad de todos ellos, hay que saber que si el proceso se deja en manos de técnicos especialistas todo fluye de forma rápida y sin complicaciones.

Antes de solicitar la licencia, hay que llevar a cabo dos pasos fundamentales. El primero son los trabajos previos, que son todos los trámites y comprobaciones que hay que hacer antes de adquirir el local, entre ellos el levantamiento de planos y el certificado urbanístico, el cual acredita que es factible abrir una charcutería en determinado espacio.

Los siguientes pasos son asegurarse, con un técnico especializado, de que el local cumple con la normativa y determinar si hay que hacer reformas que impliquen bien sea cambios superficiales, modificaciones que no afecten la estructura o cambios en la estructura. A su vez, hay que enfocarse en el proyecto de instalaciones, que son los certificados que demuestran que la electricidad, la climatización, el gas y la fontanería cumplen con las exigencias de la ley.

Lo último que hay que hacer para tener la licencia es elaborar el proyecto de actividad. Para quienes no lo saben, hay que precisar que se trata de una compilación de todos los documentos, los cuales deben ser presentados en la Administración.

Por qué es necesario contar con ayuda profesional Todos los procedimientos para tener la licencia para abrir una charcutería requieren de profesionales capacitados, como técnicos arquitectos e ingenieros. Para los emprendedores puede resultar muy complicado localizar a especialistas y cumplir con cada uno de los pasos. Sin embargo, Projectum.es se encarga de toda la gestión documental y proyectos para que el cliente no tenga que ocuparse de nada y no pierna ni tiempo ni dinero.

El equipo de Projectum.es recopila la información, presenta la documentación, resuelve las incidencias y hace un seguimiento de la solicitud.