La diferencia entre greenwashing y sostenibilidad real, explicada por GL Ecological Solution

Hoy en día, muchas empresas se esfuerzan por ser sostenibles, ya que la sostenibilidad en el mundo empresarial implica tener una buena imagen, pero otras solo aparentan serlo. Justo esto es la diferencia entre una sostenibilidad real y el llamado greenwashing, una engañosa estrategia de marketing.

Y es que, en la actualidad, la sociedad tiene mayor conciencia sobre el medioambiente y la protección de las personas, razón por la cual la mayoría de las personas prefieren comprar productos ecológicos y biodegradables. A continuación, la empresa especialista en soluciones biodegradables y ecológicas llamada GL Ecological Solutions presentará de manera más detallada la diferencia entre greenwashing y sostenibilidad real.

Fingir ser verde, el greenwashing De cara al cliente, la sostenibilidad siempre queda bien. Es por eso que muchas empresas modernas recurren al greenwashing para aumentar sus ventas. Este término se refiere una estrategia de publicidad engañosa, que consiste en mostrar al público objetivo que son compañías cuyos servicios, productos o procesos son sostenibles y respetuosos con el medioambiente. En otras palabras, es una práctica que busca vender al público una falsa responsabilidad social, que en realidad no se encuentra reflejada en ninguna de las políticas de la empresa o en la cultura de la compañía. Por lo general, el greenwashing emplea diferentes estrategias para sonar convincente, como por ejemplo una elaborada campaña de marketing verde, utilizando literalmente este color en logos, productos, campañas de publicidad, etc., pero también atacan al subconsciente haciendo creer a su clientela que poseen valores de sustentabilidad que en realidad no tienen. Asimismo, suelen destacar supuestas innovaciones valiosas en términos de sostenibilidad, cumplen ciertas normativas “ecológicas”, e incluso son capaces de llegar a desvirtuar resultados que desmienten su engaño.

Diferencia con una sostenibilidad real Más que una estrategia de marketing, la sostenibilidad real es una responsabilidad social que en una empresa implica, entre otras cosas, un incentivo a la innovación y una verdadera capacidad de adaptarse a una forma de trabajo sostenible. Esto se tiene que ver reflejado en la manera en la que funciona la compañía y en cómo desarrolla su día a día, como por ejemplo en la gestión de materias primas o productos y equipos ecológicos o biodegradables, con las certificaciones correspondientes en los distintos procesos que desarrolla la empresa, desde limpieza, mantenimiento, fabricación, etc., orientados a la protección del medioambiente y a la sostenibilidad laboral, protegiendo al trabajador, apostando por soluciones sin pictogramas de peligro o con los mínimos y más inocuos posible, elementos estos sin lo que es imposible hablar de empresa sostenible. El paquete completo viene cuando, por ejemplo, las fuentes de energía de la empresa son renovables, realiza la adecuada gestión de los residuos y colabora en la economía circular, acompañado de la sostenibilidad económica que ofrecen las nuevas alternativas.

Hay que tener en cuenta todos estos indicadores para saber cuándo una empresa es verdaderamente sostenible y cuando se trata solo de una falsa imagen verde o greenwashing.