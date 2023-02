Más de 100 tatuadores de todo el país participarán en la 6ª Edición de la Only Tattoo Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de febrero de 2023, 14:30 h (CET) En los últimos años, el arte de los tattoos se ha convertido en una tendencia ampliamente popular. Se estima que más del 30 % de la población mundial cuenta con algún tipo de tatuaje, mientras que cada vez más especialistas en este ámbito se dan a conocer por su desempeño artístico para realizar diferentes creaciones en el cuerpo de las personas.

En España, uno de los eventos más populares para proyectar este tipo de trabajo en el 2023 es la Only Tatto Barcelona, cuya organización se encuentra a cargo de la empresa Urban Line Concept.

Considerada como una de las grandes convenciones de tatuajes del año, se llevará a cabo en el Pabellón número 8 de Fira de Barcelona, en Plaza España.

Este evento reunirá a un gran número de tatuadores profesionales que trabajan en el país, por ello es concebida como una de las principales jornadas culturales por excelencia.

Only Tatto Barcelona: artistas que participarán y concursos Desde el 24 y hasta el 26 de febrero, la Fira de Barcelona recibirá a más de 100 artistas especializados en diferentes corrientes del tattoo en España. Los creadores tendrán la posibilidad de exponer su trabajo ante un gran número de visitantes, los cuales podrán acceder además al servicio de los tatuadores. El arte de los tattoos en su máximo esplendor podrá presenciarse en la que ya será la 6ª Edición de la Only Tattoo Barcelona.

Luces y sombras, trabajos de realismo, tattoos de anime, entre muchas otras opciones de tattoos, se podrán observar durante la exposición de la mano de artistas con una destacada trayectoria y ampliamente reconocidos en diferentes ciudades de España, como es el caso de Adonis Pradas, experto en realismo, cuyos trabajos se caracterizan por plasmar efectos impresionantes sobre la piel. Adri Anomia es otra de las tatuadoras que participará en el evento. La gran complejidad artística de sus creaciones, en combinación con la calidad que ofrece al detalle, le ha permitido ser de las tatuadoras más destacadas en Madrid, donde tiene su propio estudio.

Impulsar el arte de los tattoos con un evento Blanca Meret también estará presente en la Fira de Barcelona, proyectando su dedicación al 100 % en cada uno de los trabajos que realiza. Gianfranco Gentile, Ainek Montero, Aitor Muñoz, Alba Bley, Alejandro Gonzalez, entre muchos otros especialistas en tattoos, estarán durante estos tres días de convención en Barcelona.

Durante la jornada se premiarán algunos de los mejores trabajos de los artistas participantes, con categorías como la de tatuaje pequeño de hasta 15 centímetros, Blackwork, mejor obra del día, así como Ornamental, Dotwork & Geométrico; realismo; Old School, New School & Neotradi, entre otros.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de Only Tattoo Barcelona.

