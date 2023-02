'Perdidos: El valle de las luces', la primera novela de Lourdes Vera Rueda, llega cargada de suspense, terror y mucha amistad Comunicae

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:35 h (CET) La escritora presenta el primer libro de la saga de fantasía juvenil 'Perdidos' en la que se explora el misterio del Triángulo de las Bermudas desde una perspectiva innovadora y deslumbrante La escritora Lourdes Vera Rueda presenta su nueva novela 'Perdidos: El valle de las luces'(editorial Dunken), el primer volumen de una saga de fantasía juvenil que promete enamorar a los amantes del género.

La historia adentra a los lectores en la vida de Sam, Jake, Becky, Marion y Maximus, cinco estudiantes de preparatoria muy distintos que se unen para competir por unas vacantes en la prestigiosa escuela de Bermuda. Lo que parecía un sueño imposible, se hace realidad. Pero entre enigmáticas pesadillas, personas misteriosas que los acechan y una travesía a bordo de un barco que esconde secretos, el grupo terminará en una tierra extraña y sombría en la que habita un peligro del que deberá escapar si quiere vivir.

"Con los años, la saga ha adquirido una complejidad que supera ampliamente la que pensé al inicio. Pero siempre he procurado que se mantengan los cimientos, es decir, aquello que me hacía ilusión en esos años y me motivó a escribir esta trama: los deseos y los miedos que atraviesa todo adolescente y que yo experimenté mientras la escribía".

La trama cargada de suspense y terror, pero también de ternura y esperanza, junto al estilo fresco y original de la autora hacen de esta una obra apta para todos los públicos.

Los lectores se sumergirán en una atmósfera llena de misterio y acompañarán a los protagonistas en una aventura en la que deberán dejar sus diferencias a un lado y aunar sus fuerzas para regresar a casa. La profundidad con la que están construidos hará inevitable que empaticen con cada uno de ellos, aplaudan sus logros y aprendan de sus errores.

"Creo que al escribir una novela, es tan importante la caracterización de los personajes como la construcción de los vínculos que se dan entre ellos. Estos tienen que ser realistas, interesantes y por supuesto, dinámicos. Las relaciones tienen que evolucionar también, de lo contrario… ¡qué aburrido!".

'Perdidos: El valle de las luces' es una novela en la que el valor de la familia, la amistad y el amor prevalece por encima de todo lo demás, pero que trata temas como la superación, el trauma infantil, la pérdida, la convivencia con anomalías como el pie equino o con una enfermedad como la dislexia y el bullying. Este último es una realidad que la autora expone y con la que pretende que la lectura no sea solo lúdica, sino que también sirva para reflexionar y recapacitar sobre las consecuencias que pueden tener actos tan deleznables en la persona que los sufre.

"Todos hemos visto u oído a alguien que fue víctima de acoso escolar, que creció sin contención familiar o que padeció esto del estereotipo de belleza hegemónica, entre otros. E incluso muchos de nosotros conocemos las graves consecuencias que pueden acarrear cualquiera de estas problemáticas. Por eso considero que son temas que tienen que tratarse y hablarse para poder así generar un cambio".

Sin duda, Lourdes Vera Rueda conseguirá despertar a las mentes más intrépidas y mostrarles la importancia de aceptar las diferencias de los demás.

'Perdidos: El valle de las luces' ya está disponible en librerías.

Vídeos

«Perdidos: El valle de las luces», de Lourdes Vera Rueda



