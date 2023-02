Más de 10.000 empresas españolas no cuentan con canal de denuncias interno Comunicae

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:27 h (CET) Muchas de ellas, especialmente las PYMES, no cumplen aún con la nueva Ley de protección al informante sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias anónimo y abierto a terceros. Ante este escenario, nace Report@, compañía española que ofrece un servicio de gestión integral de los canales de denuncia, dirigida por Manuel Quintanar Más de 10.000 empresas españolas no cuentan con un canal de denuncia interno que garantice el anonimato, la confidencialidad y protección del informante frente a represalias. Esta problemática, además, se acentúa entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se verán obligadas a crear un departamento para gestionar esta vía de información en materia de compliance.

Esta situación se ve agravada por la reciente aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en el senado, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con plataformas y canales para la gestión de denuncias por parte de estos, garantizando su anonimato y habilitando el acceso a terceros.

Ante este escenario, nace Report@, compañía que ofrece un servicio de gestión integral de los canales de denuncia, desde su implantación tecnológica hasta la investigación de las peticiones. De esta manera, y según estudios internos de la compañía, se favorece la tramitación de denuncias anónimas a través de herramientas tecnológicas que permitan mantener comunicaciones confidenciales con el informante anónimo a estas más de 10.000 empresas que todavía no cuentan con las herramientas necesarias.

Al frente del proyecto se encuentra Manuel Quintanar, Ex Director de Integridad de LaLiga y Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad Complutense, que declara que "con esta iniciativa, facilitamos un servicio necesario a aquellas empresas que no cuenten con recursos para asumir el nuevo sistema de forma interna y segura, ayudándoles en el proceso de adaptación de la nueva normativa a través de un canal sencillo, completo y eficaz, desarrollado gracias a tecnología de última generación".

Servicio integral adaptado a las necesidades de las empresas

La propuesta de valor de Reporta@ pasa por un servicio completo de gestión del canal de denuncias, creando el canal, implementando una plataforma tecnológica que sirva de soporte a este, recibiendo denuncias, realizando las investigaciones pertinentes a nivel legal y emitiendo un informe final elaborado por reputados especialistas en la materia.

Además, se asegura el cumplimento estricto de los requisitos legales en materia de protección de datos gracias a la tecnología empleada, custodiando toda la información de las denuncias recibidas en servidores de partners tecnológicos alojados en la UE.

Asimismo, la compañía ofrece apoyo tanto al informante como a la empresa, acompañándolos en materia legal y desarrollando una investigación profesional de los hechos; todo ello en sintonía con el cumplimento de los más altos estándares globales en materia de canales de denuncia e investigaciones internas establecidos por normas ISO.

"La externalización del canal de denuncias está autorizada por la Ley española y recomendada por las organizaciones internacionales más relevantes en materia de compliance. Esto favorece la confianza del informante y ayuda a evitar vías alternativas que corrompan el proceso judicial o de investigación", añade Quintanar.

