SUSA, la nueva tienda online de Suplementos para la Salud Comunicae

lunes, 20 de febrero de 2023, 11:11 h (CET) La tienda online de suplementos para la salud presenta a SUSA, una señora mayor juvenil y llena de energía, ella ayudará a todos los interesados a que puedan seleccionar los mejores productos de suplementación que hay en la tienda online La tienda online de suplementos para la salud está orgullosa de presentar a SUSA, una señora mayor con una gran pasión por la vida y una gran energía. A pesar de su edad, SUSA es una mujer muy joven y alegre que se dedica a ayudar a la gente a mantenerse sana y en forma.

SUSA es una experta conocedora de todo lo que tiene que ver con los suplementos para la salud, ha pasado años investigando y probando diferentes productos para asegurarse de que solo ofrece los mejores y más efectivos, ha recopilado lo mejor y lo de más calidad y se podrá encontrar en el catálogo de su tienda online que se podrá visitar en https://suplementosparalasalud.com.

Con su conocimiento y experiencia, SUSA es una verdadera fuente de información y una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen claro que la suplementación forma parte de su vida para mejorar su salud y bienestar.

En palabras de SUSA; "Me encanta ayudar a la gente a sentirse mejor y más saludable. Los suplementos son una gran herramienta para lograrlo, pero es importante elegir los correctos. Por eso, he trabajado duramente mucho tiempo, seleccionando los mejores laboratorios de Europa que hay en el mercado y ofrecerlos en nuestro catálogo".

SUSA cuenta con un equipo de personas con amplia experiencia en todo lo necesario para poder dar un servicio excepcional a sus clientes. Desde nutrición y suplementación, hasta marketing online y posicionamiento. Un equipo dinámico y flexible, que en los tiempos actuales es necesario para poder llegar a crecer escalar y ordenadamente.

Según su CEO y fundador, David Espí; "Los clientes siempre podrán contar con el apoyo de SUSA en cualquier momento y ella estará encantada de ayudarles a seleccionar los productos que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos". Utilizamos todos los canales de contacto que existen en el mercado, a través de las redes sociales, chat online, email o teléfono directo.

El compromiso de SUSA es tener los productos y su stock constantemente actualizados a un precio competitivo, sirviendo en unos plazos razonables que actualmente está en 48-72 horas sin contar los fines de semana. En palabras de SUSA "no podemos competir con los GRANDES, ni en precio, ni en servicio, pero sí en atención, sí en calidad y sí en la diferenciación del resto de tiendas".

Por último, cómo lanzamiento promocional de apertura, y hasta el 31 de Marzo de 2023, "hemos creado un código de descuento a todos nuestros nuevos clientes que quieran realizar su primera compra, utilizando el código SUSA-LANZAMIENTO se le va a aplicar un 50% de descuento en el total del carrito. Y si además se superan los 50 euros, los portes son gratuitos".

https://suplementosparalasalud.com

Facebook = https://www.facebook.com/SUSAsuplementosparalasalud

Instagram = https://www.instagram.com/susasuplementosparalasalud/

Opiniones Google My Business = https://goo.gl/maps/7CKt1ikLLRJMptV7A NORMAS DE USO

