Auxihostelería ofrece freidoras industriales Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:48 h (CET) Las freidoras industriales son un elemento del que no pueden prescindir los bares, restaurantes y los negocios de hostelería en general, ya que muchos consumidores se inclinan por comidas como papas fritas, croquetas, tequeños, etc.

Estos productos se diferencian de los domésticos porque pueden freír grandes cantidades de alimentos de forma rápida. Dichos artefactos se consiguen en el mercado de diferentes tamaños y con diversas características que se adaptan a todo tipo de requerimientos. Los mismos se pueden adquirir en lugares como Auxihostelería, una empresa que vende maquinaria de hostelería para profesionales de forma online. La misma destaca por tener un catálogo variado con las marcas más reconocidas.

Qué producto escoger para el negocio: información sobre las freidoras industriales Las personas que deciden emprender en un negocio de hostelería a menudo se preguntan cuáles son las herramientas imprescindibles para poder ofrecerles a los clientes un servicio y una atención de calidad. Como ya se mencionó, las freidoras industriales no pueden faltar. Sin embargo, la incógnita que surge es cuál elegir entre la infinidad de modelos que existen.

Lo primero que hay que saber es que hay dos tipos de freidoras: las eléctricas y las a gas. Cada una de ellas tiene sus particularidades y ventajas. Por un lado, las eléctricas son seguras, prácticas y sencillas de utilizar. No obstante, las que son a gas calientan muchísimo más.

Según su clasificación, las freidoras pueden ser de aceite o de aire. Las que requieren aceite para freír son las tradicionales y más demandadas. Las de aire, que no llevan aceite, son un producto más novedoso que permite que las comidas sean más saludables. A pesar de eso, hay quienes opinan que el sabor de los alimentos no es el mismo que cuando se fríen.

Comprar freidoras en Auxihostelería Auxihostelería es uno de los lugares en los que se pueden comprar freidoras industriales de acero inoxidable. Actualmente, cuentan con varios modelos eléctricos y a gas con diferentes medidas y peculiaridades que se amoldan a negocios grandes, medianos y pequeños.

Para que las personas tengan una idea, hay que puntualizar que el artículo más económico es la Freidora Eléctrica 8 Litros y 4,5Kw equipada con contactor y termostato de seguridad. La misma tiene un precio de 99 euros más IVA. Por su parte, el artefacto con mayor valor económico es la Freidora A Gas 8+8 Litros 800x600. Su precio es de 2.569,5 euros más IVA.

Quienes no sepan qué freidora industrial adquirir pueden solicitar una asesoría al equipo de Auxihostelería que tiene una experiencia de más de 25 años en el sector. Para tal fin, se debe ingresar a la web de la compañía donde están sus canales de contacto.

