GlobátiKa Peritos Informáticos sobre la relevancia de peritar la geolocalización de vehículos Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:22 h (CET) Una de las tendencias que está ganando cada vez más adeptos en cuanto a la gestión y al control de flotas es la instalación de dispositivos GPS de rastreo y monitorización para los vehículos. No obstante, esta herramienta es poco utilizada en el caso de los coches particulares a pesar de las ventajas que ofrece a la hora de localizar un automóvil robado o de demostrar la localización de este en caso de una denuncia.

En este sentido, GlobátiKa Peritos Informáticos es un gabinete pericial cualificado para realizar el peritaje de vehículos ante una denuncia y su posterior tramitación judicial.

¿Cuál es la importancia de contar con un dispositivo GPS en un vehículo? D. Ángel González, director de GlobátiKa Peritos Informáticos, comenta que cada vez son más los casos de Violencia de Género o separación entre parejas donde se realizan denuncias falsas por acoso en busca de una orden de alejamiento, este tipo de práctica maliciosa busca el perjuicio y daño moral a la otra persona. Cuando se dan estas situaciones, no hay forma de poder demostrar que la denuncia puede ser falsa, salvo que se presenten pruebas debidamente peritadas.

Demostrar la geolocalización de un vehículo puede ser fundamental en este tipo de casos, donde, en algún caso que el gabinete de GlobátiKa Lab ya ha resuelto con éxito, se interpuso una denuncia falsa por parte de la expareja y se afirmaba que el coche había estado en un lugar específico, en un día y a una hora determinada. De este modo, por medio de un dispositivo GPS instalado en el automóvil, es posible no solo monitorizar todos sus parámetros en tiempo real, sino también peritar y certificar su localización a través del análisis forense realizado por los peritos informáticos.

Para tal fin, el gabinete pericial GlobátiKa Peritos Informáticos, cuenta con peritos informáticos titulados, expertos y en constante formación, los cuales se encuentran cualificados para realizar la instalación de dispositivos GPS junto con la aplicación para teléfonos móviles, así como el peritaje de vehículos. En este aspecto, los profesionales de esta firma trabajan con la máxima profesionalidad para garantizar la cadena de custodia y que la prueba pueda ser replicable en caso de que la contraparte quiera hacer un informe contra-pericial.

Experiencia y profesionalismo en el peritaje de vehículos El peritaje informático de vehículos es una disciplina relativamente nueva, pero en constante evolución. Es un área especializada que requiere de profesionales con experiencia y conocimientos técnicos específicos.

D. Ángel González, cuenta en su empresa con un equipo de peritos informáticos con conocimientos avanzados en sistemas electrónicos y en programación, con capacidad para poder analizar los sistemas electrónicos, a través de la peritación directa con los conectores ODB, peritando la centralita del vehículo o ECU (Engine Control Unit) e, incluso, con acceso a los chips de la centralita que pudiese estar encriptada.

La experiencia es fundamental en el peritaje informático de vehículos, ya que se requiere de una gran habilidad para identificar problemas en los sistemas informáticos que pueden haber sido manipulados o para recuperar datos importantes, como los proporcionados por los sistemas de geolocalización. Los peritos informáticos de vehículos deben ser capaces de analizar y evaluar la información técnica de los sistemas informáticos y utilizar sus conocimientos para realizar informes detallados y precisos.

Cuando se trata de demostrar la localización de una persona y su vehículo, el perito informático, además de extraer datos del sistema GPS de gran relevancia como la ruta, la velocidad medía y las paradas del motor durante el período de tiempo señalado en la denuncia, en casos de denuncia falsa, los especialistas de GlobátiKa Peritos Informáticos se ocupan de extraer también la localización del dispositivo móvil de sus clientes, y compararlos con los datos ofrecidos por el GPS del vehículo, habida cuenta de la cantidad de información que puede ser utilizada como prueba digital en un proceso judicial.

Cuando el perito judicial informático cruza los datos ofrecidos por el sistema de localización del vehículo y del dispositivo móvil, se puede establecer y certificar en un informe pericial informático la localización de la persona que fue falsamente acusada. De esta manera, en un smartphone es posible encontrar todo tipo de evidencias como imágenes, vídeos, SMS, conversaciones de WhatsApp y registros de llamadas entrantes y salientes, entre otro tipo de información clave para la defensa de los acusados. A su vez, este gabinete pericial puede ocuparse de recuperar datos e información eliminada, certificar la veracidad de un chat de WhatsApp y buscar posibles softwares espías, malware o programas de geolocalización instalados sin autorización que pretendan controlar y conocer los movimientos de la persona espiada.

Con peritos informáticos en toda España, GlobátiKa Peritos Informáticos es una empresa especializada en la peritación de vehículos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Instalar un sistema de purificación de aire aporta distintas ventajas a los negocios Cómo elegir un riad en Marrakech La diferencia entre greenwashing y sostenibilidad real, explicada por GL Ecological Solution Aprender teoría y práctica en el curso de piloto de ultraligero que ofrece Asturfly ¿Qué es la alopecia areata y cómo disimularla?