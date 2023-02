La plataforma videos-corporativos.es revoluciona el sector audiovisual Comunicae

lunes, 20 de febrero de 2023, 10:35 h (CET) Los videos corporativos se han convertido en una herramienta imprescindible para las empresas en su estrategia de marketing. No solo son una forma efectiva de comunicar la misión, valores y productos de la empresa, sino que también pueden ser una forma de mejorar la imagen de la empresa y aumentar el interés de los clientes Tradicionalmente, realizar un rodaje era un proceso costoso que solo las grandes empresas con presupuestos altos podían permitirse. Pero ahora eso ha cambiado. La plataforma Vídeos-Corporativos.es es la startup de producción audiovisual que produce vídeos corporativos desde sólo 97€ y con plazos de entrega de tan sólo 48h. Su secreto está en el uso de bancos de vídeos para reducir costes de rodaje, actores y actrices, atrezzo y escenarios.

Los bancos de vídeos son repositorios o bibliotecas digitales donde cualquier fotógrafo o videógrafo puede subir sus recursos y hacerlas accesibles a cualquier persona a cambio de una recompensa económica. De esta forma, se abaratan los costes de producción y ambas partes ganan.

Los videos corporativos son importantes para la estrategia de marketing de las empresas ya que son una forma efectiva de comunicar la misión y los valores de la empresa. Un video corporativo bien hecho puede mostrar a los clientes y otros interesados la visión y los objetivos de la empresa de una manera emocionante y memorable. Esto puede ayudar a establecer una conexión emocional con la empresa y a generar confianza en los productos y servicios que ofrece.

Además, los videos corporativos también son una excelente manera de presentar los productos y servicios de una empresa. En lugar de simplemente describir lo que la empresa ofrece, un video puede mostrar a los clientes cómo se utilizan los productos o servicios en la vida real. Esto puede ser especialmente efectivo para las empresas que venden productos o servicios que son difíciles de explicar o que requieren una demostración para que los clientes los entiendan.

Los videos corporativos son importantes para la estrategia de marketing de las empresas es que pueden mejorar la imagen de la empresa. Los videos corporativos bien producidos pueden hacer que la empresa parezca más profesional, moderna y atractiva para los clientes potenciales. También pueden ayudar a establecer a la empresa como un líder en su industria.

Del mismo modo, los videos corporativos también pueden aumentar la participación de los clientes. Los estudios han demostrado que los videos son una de las formas más efectivas de aumentar el compromiso de los clientes en línea. Al publicar videos en las redes sociales, el sitio web de la empresa o en otros canales, las empresas pueden aumentar la participación de los clientes y fomentar la interacción con ellos. Adicionalmente, los videos pueden ser compartidos fácilmente, lo que puede ayudar a expandir el alcance de la empresa y atraer nuevos clientes.

Generar tráfico y mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda es otra ventaja de los videos corporativos. Los videos pueden ayudar a mejorar el SEO de la empresa al proporcionar contenido relevante y atractivo para los usuarios en línea. Además, los videos pueden ser compartidos en varios canales y sitios web, lo que puede aumentar el alcance y la visibilidad de la empresa.

Los videos corporativos son una herramienta poderosa para la estrategia de marketing de las empresas. No solo son una forma efectiva de comunicar la misión, valores y productos de la empresa, sino que también pueden mejorar la imagen de la empresa, aumentar la participación de los clientes y mejorar el SEO. Si aún no ha considerado el uso de videos corporativos en su estrategia de marketing, es posible que desee considerarlo. Con la cantidad de beneficios que pueden aportar, los videos corporativos son una inversión valiosa para cualquier empresa o negocio que quiera explicar sus servicios de manera rápida y efectiva.

