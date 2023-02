Just Spices crece en España con tres nuevos productos en vidrio, listos para consumir

La empresa alemana lanza tres nuevos platos preparados ecológicos, 100% naturales, en tarro de vidrio, listos para un consumo rápido y delicioso. Los tres sabores, chili con carne, garbanzos al curry y guiso de verduras all'Italiana estarán disponibles en la web de justspices.es a partir del 19 de febrero Just Spices amplía su gama de productos con tres platos preparados ecológicos en tarro de vidrio que proponen una comida sana y rápida para cualquier momento del día. Con estos lanzamientos, la compañía continúa con su visión de cambiar los hábitos alimentarios de la población proponiendo una comida más saludable.

Como es habitual en Just Spices, estos tres platos listos para comer están elaborados con ingredientes 100% naturales, ecológicos y sin azúcares añadidos. Los tres sabores -chili con carne, garbanzos al curry y guiso de verduras all'Italiana- están disponibles online en justspices.es desde el 19 de febrero por 23,99 euros, en paquetes de cuatro, con uno o más sabores.

Platos listos para comer

Conocida inicialmente por su más de un centenar de mezclas de especias distribuidas en botes de colores, la compañía da un paso más y pone ahora en el mercado una gama de tres productos nuevos que casan perfectamente con los nuevos hábitos de consumo en una sociedad que reclama cada vez más tiempo libre. Just Spices ha optado por tres propuestas gastronómicas de tres partes del mundo muy diferenciadas: La India, México e Italia.

De momento estos productos sólo estarán disponibles en la web de la empresa y no en los supermercados e hipermercados de Carrefour y Bon Preu, en los que ya está presente desde verano de 2022. Con una variedad de mezclas de especias y productos orgánicos prácticos, la empresa alemana ha demostrado, desde que aterrizó en España hace justo ahora dos años, que hay otras formas de comer.

Chili con carne, curry de garbanzos y guiso de verduras

Just Spices lanza la receta de Chili con Carne. El clásico mexicano en tarro de cristal es una de las tres opciones de la compañía germana, que apuesta por uno de los sabores internacionales más solicitados y procedente de cultivos orgánicos controlados. Además, pone en el mercado español el curry de garbanzos, un plato asiático de lujo en el que la leche de coco aromática se combina con legumbres y verduras y lo convierte en una comida equilibrada, nutritiva y sabrosa. El tercer preparado listo para comer es el guiso de verduras all'Italiana, una menestra con verduras mediterráneas vegana que aporta un extra de proteínas.

Acerca de Just Spices

Just Spices nació en Düsseldorf en 2014. Con su variedad de mezclas de especias, la compañía inspira a casi dos millones de seguidores en sus canales de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Solo en TikTok, Just Spices logra regularmente varios millones de visitas en sus videos. Con un equipo de más de 180 personas, la marca alemana quiere estimular a que más personas cocinen. Just Spices significa pasión, alta calidad y productos sin aditivos. Pero el principio más importante es hacer que las cosas deliciosas sean aún más sabrosas y lograr que la mayor cantidad de personas disfrute de la cocina.