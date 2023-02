De qué manera abordar un episodio de sinusitis según la edad

La sinusitis es una patología que puede tener influencia sobre la calidad de vida de las personas, puesto que afecta a algunas funciones esenciales como una correcta respiración, la dificultad para tener un sueño reparador, dificultad para la concentración en el trabajo o la alteración del sentido del olfato.

Además, también puede provocar dolores fuertes de cabeza provocados por la presión facial y la congestión nasal, entre otros síntomas. Es por esta razón que es importante detectarla a tiempo, actuar para reducir sus síntomas y conocer la mejor manera de tratarla.

El equipo técnico de Nasodren® estudia desde hace años la sinusitis y con base en sus conocimientos aporta recomendaciones ante esta patología según la franja de edad en que suceda.

Causas de la sinusitis Entre los factores que pueden causar una sinusitis se encuentran las infecciones virales, las infecciones bacterianas y la alergia, que favorecen que la mucosidad que genera la nariz no se drene y se acumule en unos espacios habitualmente vacíos conocidos como senos nasales o paranasales. Esta mucosidad espesa es la que ocasiona los síntomas como el dolor facial, la congestión y/o secreción nasal y la reducción o pérdida del olfato.

En los niños, esta patología puede ser difícil de diferenciar de una infección de las vías respiratorias superiores, por lo que es imprescindible un buen diagnóstico médico. Además de la congestión y la secreción nasal, la sinusitis en los niños suele producir tos persistente que empeora por la noche.

Entre las enfermedades que causan síntomas similares y dificultan el diagnóstico destacan: la rinitis alérgica, la adenoiditis, las alteraciones anatómicas de las fosas nasales o los senos paranasales y la tosferina.

Si aparece fiebre alta (más de 38,5 ºC), mucosidad muy oscura y dolor facial hay que sospechar de una sinusitis bacteriana, que requiere el tratamiento con antibióticos, aunque esta patología apenas se da en alrededor del 2 % de los casos de sinusitis.

El tratamiento de la sinusitis en niños se centra en el alivio de los síntomas y en la prevención de complicaciones. Se aconsejan especialmente las soluciones salinas (agua de mar), los analgésicos y los productos herbales.

¿Cómo es la sinusitis en adultos y cómo tratarla? De la misma forma que en los niños, la sinusitis suele estar producida por una infección viral como la gripe o el resfriado. Las alergias y alteraciones anatómicas como la desviación nasal están también entre los mayores causantes de sinusitis.

En el caso de los adultos mayores, el debilitamiento o retraso en la respuesta del sistema inmunitario también puede facilitar contraer patologías como la gripe o el resfriado de forma más acusada y, consecuentemente, derivar en una sinusitis aguda o crónica con más facilidad (cuando el episodio se mantiene más de tres meses).

Para el tratamiento natural de los síntomas de sinusitis se recomienda el spray nasal Nasodren®, que facilita el drenaje de la mucosidad acumulada y limpia los senos y la nariz aliviando los síntomas desde la primera aplicación. Además, como es un producto 100 % natural con un ingrediente activo llamado saponinas (las cuales no son absorbidas por el cuerpo) hace que sea especialmente seguro, ya que estas no llegan al torrente sanguíneo, descartando así efectos secundarios sistémicos en tejidos y órganos como el hígado y los riñones. Además, Nasodren® no genera efecto rebote y únicamente hay que aplicarlo 1 vez al día, proporcionando 24 horas de alivio.