Licencias y autorizaciones para la emisión de garantías comerciales y financieras

lunes, 20 de febrero de 2023, 11:24 h (CET) En España, las empresas generan alrededor de 16,2 millones de puestos de trabajo, entre los cuales las pequeñas y medianas aportan 10,5 millones, representando así cerca del 65 % y más del doble la cifra que logran las grandes corporaciones.

Pese a este lugar protagónico que ocupan en la economía, las pequeñas y medianas empresas cuentan con mayores barreras para acceder a recursos esenciales como crédito y licencias comerciales, pues el monto de su capital les dificulta obtener garantías. Ante esta situación, Union Credit and Guarantee asesora y brinda respaldo a estas empresas para la obtención de licencias comerciales.

Apoyando empresas claves para la economía Una licencia comercial es un permiso que certifica que una empresa cuenta con el aval del gobierno de su país para sus operaciones. Para cualquier compañía, es fundamental contar con esta licencia porque, de no tenerla, el propio gobierno puede multarla o cerrarla por operar sin permiso. Por esta razón, dentro de los servicios que ofrece Union Credit and Guarantee se encuentran la asesoría del equipo de profesionales con experiencia que acompaña a los representantes de pequeñas empresas hasta la obtención de las licencias comerciales e, incluso, en otros trámites que también pueden ser esenciales para un funcionamiento sostenible y en regla de las organizaciones.

A diferencia de otras compañías u entidades, los avales, garantías y fianzas que concede Union Credit and Guarantee no son resultado de un proceso engorroso y complejo que implique multitudes de requisitos, sino de un estudio artesanal y personalizado que permita extraer conclusiones, aspectos de mejoría, oportunidades y puntos que sustenten sólidamente la obtención del respaldo. A pesar de estas facilidades que otorga, la empresa se encuentra acreditada en varios ayuntamientos, administraciones públicas y comunidades autónomas de España.

Una empresa con trayectoria internacional Union Credit and Guarantee fue fundada en Panamá hace 20 años como un proyecto internacional de un grupo de profesionales que querían aportar una plataforma de crecimiento para pequeñas y medianas empresas, e incluso para personas particulares. A partir de esa idea, la compañía empezó a expandirse hacia Europa, fundando sucursales en países como Italia, Suiza, Rumanía, Grecia y España. Por otro lado, la empresa también abrió operaciones en otros continentes, en países como México, Dubai, Chile, Brasil, Bolivia y Canadá, entre otros.

En la actualidad, trabaja para llegar al norte de África y a Asia, teniendo en cuenta el papel esencial para la movilidad social que también tienen las pequeñas y medianas empresas en muchos países de estas zonas geográficas y el impacto decisivo que podría tener Union Credit and Guarantee sobre estas.

