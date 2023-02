El Barcelona Club de Fútbol, ¿organización criminal? El club ha sido “descubierto” comprando (durante más de 15 años) árbitros para obtener ventajas en las competiciones nacionales Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 20 de febrero de 2023, 10:06 h (CET) Que Cataluña, en su mayoría, está formada por gente civilizada y de buenos sentimientos, es conocido por moros y cristianos. Pero igualmente se sabe que tiene una casta dirigente casposa, insolidaria y de sentimientos antiespañoles (para lo que les conviene) que lleva muchos años mintiendo sobre su historia y ofendiendo y robando al resto de catalanes y a toda España.

¿Recuerdan el “España nos roba” del delincuente Pujol? Y sus más cercanos Ferrusola y los siete “niños”). Yo sí, y también sé que no han pisado la cárcel como estaría en cualquier país democrático del mundo, excepción hecha de un hijo que estuvo un ratito para disimular. Pero esa casta política (en un 90% separatista) ha engañado a todos los gobiernos de España habidos en democracia en mayor o menor grado, hasta que llegó el seguidor de Zapatero, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el mayor traidor de todos, y les ha perdonado sus crímenes. ¡Espero que algún día pague por ello!

Pero ahí no queda todo lo que ha ocurrido en Cataluña, porque la “perla” identitaria del catalanismo más pedestre, separatista e insolidario ha dado la cara: el club de fútbol cuyo lema es “mes que un club” que en cristiano significa “más que un club” (¡catetos!) ha sido “descubierto” en sus particulares crímenes deportivos, comprando (durante más de 15 años) árbitros para obtener ventajas en las competiciones nacionales. Ahora se explica que, en ese período, (que está documentado y publicado en la prensa seria) el corrupto equipo recibiera, muy pocas tarjetas amarillas y rojas y escasísimas expulsiones, le pitaran pocos penaltis en contra y muchos a favor en comparación con los demás equipos punteros como Betis, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, etc. y se alterara sustancialmente la competición.

Se habla de que José María Enríquez Negreira (para él o para repartir) llegó a percibir siete millones de euros que equivalen a más de mil millones de pesetas. En cualquier otro país del mundo civilizado esta conducta traería consecuencias muy lamentables para el Barcelona, pero “no se preocupen ustedes”... en la España de Sánchez ¡qué casualidad! ¡¡¡con fecha 30/12/2022 y muchísima prisa!!! se ha aprobado la Ley del Deporte y -por ende- estos delitos han prescrito. Y más casualidad aún: todo esto se sabe desde hace tiempo, pero ¡la noticia no ha podido saltar antes de aprobarse esta ley! ¡Chorizos!

