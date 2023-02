Pavitec Antideslizantes ofrece soluciones de seguridad para la ducha para personas mayores Emprendedores de Hoy

domingo, 19 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Las personas mayores son más propensas a sufrir accidentes en el baño, debido a la probabilidad de resbalarse y caerse.

Estos accidentes pueden causar lesiones graves, especialmente considerando que con la edad las consecuencias son peores. La empresa Pavitec Antideslizantes ofrece una solución ideal a este problema con sus tratamientos para suelos. Estos tratamientos antideslizantes no solo mejoran la seguridad en el baño, sino la apariencia y la durabilidad del piso. Con la solución de esta empresa, las personas mayores pueden vivir con mayor seguridad y tranquilidad en sus hogares.

Conocer el amplio catálogo de soluciones para la seguridad de personas mayores en la ducha La seguridad de las personas mayores debe ser una prioridad en toda familia. Desafortunadamente, la edad y las enfermedades crónicas pueden ponerlos en mayor riesgo de caídas y lesiones y los suelos de los baños suelen ser muy resbaladizos, convirtiendo este espacio en un lugar donde ocurren muchos accidentes domésticos. En este contexto, Pavitec Antideslizantes ofrece una solución con sus tratamientos antideslizantes para suelos. Estos contribuyen no solo a la seguridad de las personas mayores, sino de niños, mujeres embarazadas, personas con limitaciones físicas, etc., al reducir el riesgo de caídas y lesiones. Los tratamientos de suelo antideslizante de Pavitec Antideslizantes se caracterizan por ser soluciones rápidas, ya que pueden ser aplicados en poco tiempo y en cualquier momento, sin interrumpir el uso diario del baño. Por otro lado, es una opción económica, accesible para una amplia variedad de presupuestos y la empresa ofrece una garantía de 10 años en cualquiera de sus tratamientos, asegurando a sus clientes que están obteniendo un producto de alta calidad y con amplia durabilidad.

Una empresa especializada en tratamientos antideslizantes Pavitec Antideslizantes es una empresa dedicada a la fabricación y aplicación de tratamientos antideslizantes para suelos, bañeras y platos de ducha. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Pavitec Antideslizantes ha realizado trabajos en diversos países, incluyendo España, Francia, Portugal, Inglaterra, Qatar, República Dominicana y otros países de Latinoamérica. La empresa se especializa en el uso de diferentes técnicas de aplicación, dependiendo del tipo de suelo, para garantizar una solución antideslizante óptima y duradera. Además, cuenta con las licencias y certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2005, lo que demuestra su compromiso con la calidad y la responsabilidad ambiental. Los trabajos de Pavitec Antideslizantes han sido reconocidos por su eficacia y durabilidad y la empresa se enorgullece de brindar soluciones seguras y asequibles para prevenir accidentes en baños y mejorar la calidad de los hogares de sus clientes.

Con su experiencia y conocimiento en el campo de los tratamientos antideslizantes, Pavitec Antideslizantes es una elección confiable para cualquier proyecto relacionado con la prevención de accidentes y mejora de suelos.

