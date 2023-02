Ubicado en Cornellá de Llobregat, en Centre Sukhason expertos en trastornos alimentarios

Un equipo de profesionales de la psicología y la nutrición aborda con herramientas efectivas los trastornos alimentarios desde el centro de piscología Centre Sukha, ubicado en Cornellá de Llobregat.

Con la dirección de la psicóloga Esther Boada, experta en trastornos alimenticios y obesidad, un equipo multidisciplinar de profesionales de alto nivel trabaja en la reeducación del paciente, para eliminar sus creencias que fomentan sus problemas en relación con la comida. La filosofía del centro está basada en impulsar a las personas a ser su mejor versión y alcanzar su bienestar psicológico y emocional.

La importancia de recurrir a profesionales expertos Los trastornos alimentarios son clasificados en el DSM-V como trastornos mentales graves. Este tipo de trastornos deben ser abordados por diversas áreas sanitarias y desde un enfoque multidisciplinar. El abordaje y el tratamiento, en muchas ocasiones, pueden llegar a ser complicados, por lo que es sumamente importante que se acuda a un centro con personas expertas en este trastorno.

La directora de Centre Sukha explica que la atención a quienes buscan superar trastornos alimentarios no solo se dedica a acciones como “salir de la cultura de dietas, establecer unos hábitos saludables a todos los niveles (cuerpo, mente, emociones), entender la comida desde otro enfoque y practicar la escucha de sensaciones corporales como hambre, saciedad y satisfacción”. Estas son importantes, pero no son el centro del tratamiento psicológico. La relación con la comida y el cuerpo son solo la punta del iceberg. En terapia es importante poder abordar temas más profundos como autoestima, problemas familiares, bullying, traumas, etc.

Trastornos como anorexia, bulimia o trastorno por atracón conllevan a comportamientos dañinos como la restricción excesiva de alimentos, vómito autoinducido o hacer demasiado ejercicio.

Los trastornos alimentarios pueden ir asociados frecuentemente a otras patologías como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, etc.

En Centre Sukha, se trabaja a nivel psicológico y emocional, como también a nivel nutricional. El equipo está en constante comunicación para poder potenciar la efectividad del tratamiento.

A pesar de ser un trastorno con una gran complejidad, en Centre Sukha cuentan con una gran experiencia y sobre todo con un gran número de casos de éxito.

Como dice Boada, lo principal es hacer un buen diagnóstico y valorar no solo las dificultades de la persona, sino también los recursos.

Muchas veces el buen pronóstico no solo va a depender de la gravedad de la sintomatología sino también de los recursos disponibles, tanto externos como internos. Es importante no forzar el proceso e ir adaptándose a los ritmos de la persona, teniendo en cuenta su salud física y psicológica.

Para los profesionales del Centre Sukha, es sumamente importante el buen vínculo terapéutico que se basa en la confianza y en crear un espacio de no juicio. Esto también es un punto favorable para el buen pronóstico de cualquier tratamiento psicológico.

A nivel nutricional, se trabajan con mitos alimentarios y creencias erróneas. También los pacientes aprenderán a tener una mejor relación con la comida y, poco a poco, a poder llegar a practicar la alimentación consciente, que permite identificar el origen de sus elecciones al momento de comer, sin ver la comida como premio o castigo, sumando rutinas de mindful eating y mantener el autocuidado con hábitos saludables y no restrictivos.

¿Cómo es el método de trabajo de Centre Sukha? El plan para trabajar trastornos alimentarios, se desarrollará en sesiones de 60 minutos, iniciando con una consulta en la que el especialista explorará la historia de la persona y también la gravedad de la sintomatología. Dependiendo de la valoración clínica, se establecerá la periodicidad de las consultas.

En este tipo de trastornos, el trabajo con nutrición es imprescindible y aumenta las probabilidades de éxito del tratamiento.

La solicitud de la primera cita puede realizarse a través de a página web del centro, vía telefónica e incluso WhatsApp.