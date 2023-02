La nueva técnica de verificación de las cuentas de Netflix, de la mano de Geeknetic Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 18:01 h (CET) Netflix se ha convertido en un servicio de transmisión muy popular que permite a innumerables usuarios ver sus series, películas y programas de TV favoritos. La plataforma de streaming anunció recientemente la implementación de una nueva técnica de verificación de cuentas para garantizar la seguridad de sus usuarios, restringir el acceso no autorizado y limitar el uso de cuentas compartidas, con el fin de ingresar más dinero.

En este contexto, Geeknetic explora estos métodos y las novedades sobre esta estrategia.

El nuevo sistema de verificación de cuentas de Netflix Geeknetic es una revista de tecnología e informática online gratuita, encargada de publicar artículos de interés para toda su comunidad. En esta oportunidad, comparte con sus lectores información sobre el nuevo sistema de verificación de cuentas, presentado recientemente por Netflix para que los usuarios puedan disfrutar de su suscripción sin el riesgo de acceso no autorizado.

A través de un comunicado, Netflix señaló que el uso compartido generalizado de cuentas de hoy, con más de 100 millones de hogares, disminuyen su capacidad a largo plazo para invertir y mejorar, así como para construir su negocio. En este sentido, la plataforma con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo ha empezado a reforzar sus estrategias para que las cuentas compartidas tengan una mayor restricción. Este sistema está diseñado para proteger las cuentas particulares de los piratas informáticos que intentan aprovecharse mediante accesos fraudulentos y para que los usuarios tengan un mayor control sobre quién tiene acceso a su cuenta, otorgándoles una mayor seguridad y privacidad.

Medidas de seguridad para la restricción de cuentas compartidas de Netflix Para garantizar una experiencia de cliente segura y protegida, la plataforma ha decidido reforzar la detección de cuentas compartidas. El objetivo es asegurarse de que solo se utilicen cuentas legítimas, confirmando que el dispositivo que usa una cuenta en particular esté autorizado para hacerlo. De esta manera, se pretende asegurar el uso de una cuenta solo en hogares donde las personas viven juntas, lo cual evita su acceso indebido para mantener la seguridad del sistema.

De acuerdo con lo anterior, Netflix utilizará las direcciones IP, los identificadores de dispositivos y el historial de la cuenta para validar la información de cada suscriptor. Al hacerlo, la plataforma podrá verificar qué cuentas se comparten, a través del análisis de acceso desde múltiples ubicaciones, ya que al utilizar la conexión wifi doméstica, la compañía puede saber si una cuenta se está utilizando desde una determinada ubicación o no. En definitiva, esto proporcionará más visibilidad a la hora de detectar cuentas compartidas para que los clientes tengan acceso solo a través de su propia identidad.

