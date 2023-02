Incrementar las ventas a través del sistema de captación de clientes con Big Data de Huella Digital Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) El Big Data es una de las tecnologías disruptivas del momento.

En este sentido, las empresas que consiguen aprovechar el flujo de una inmensa cantidad de datos obtienen mejores resultados comerciales. En particular, en el sector del real estate, la firma Huella Digital es una de las pioneras en la implementación de este tipo de tecnologías.

Esta compañía usa algoritmos con inteligencia artificial para rastrear personas que puedan estar interesadas en adquirir determinadas propiedades. Se trata de una herramienta innovadora basada en tecnología que emplean instituciones de todo el mundo para cumplir varios objetivos. Con el sistema de captación de clientes con Big Data es posible vender una propiedad con mayor rapidez y efectividad.

El sistema de captación de clientes con Big Data de Huella Digital tiene una efectividad del 84 % Esto significa que 84 de cada 100 inmuebles que se comercializan aplicando esta tecnología se venden antes de 90 días. A su vez, este índice positivo se explica porque, con el uso de Big Data, Huella Digital permite que los agentes inmobiliarios encuentren a sus clientes. Entonces, los potenciales compradores comienzan a ver en las pantallas de sus dispositivos (móviles, tabletas y ordenadores) información sobre propiedades que pueden ser de su interés.

En estos casos no es el cliente quien encuentra la oferta sino que el proceso se da a la inversa. El primer paso es una solicitud de rastreo a través del sistema de Big Data. De esta manera, Huella Digital comprueba si tiene o no clientes activos compradores. Si el resultado es positivo comienzan los procedimientos necesarios para la venta. Entre otros, se cuentan los trámites legales, la tasación y la realización de fotografías y vídeos profesionales para disponer de un tour virtual.

A su vez, la campaña de marketing se orienta a los clientes activos de la base de datos mundial de esta empresa que podrían ser compradores potenciales. Cada gestión es realizada por un profesional especializado. El proceso termina con los servicios de posventa, una vez que la operación ha sido confirmada.

¿Qué sucede cuando el rastreo de una vivienda da un resultado negativo? La filosofía de Huella Digital se basa en valores como la honestidad. Por lo tanto, los clientes siempre acceden a toda la información necesaria. Cuando el rastreo de compradores con Big Data da negativo es porque una vivienda tiene muy pocas posibilidades de ser vendida. Según indican los expertos de esta firma, la mayoría de las veces esto sucede por un exceso en el precio.

El sistema de captación de clientes con Big Data que emplea Huella Digital es un método que utiliza tecnología puntera para comercializar propiedades de manera efectiva, ahorrando tiempo y recursos.

