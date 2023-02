Workcapital SA brinda soluciones de financiación a los autónomos y pymes Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Para crear una empresa, se necesita un cierto capital para pagar el registro de la marca y cubrir las inversiones relacionadas con los productos y servicios iniciales a ofrecer.

Además, en el caso de que sea presencial, también es importante agregar al presupuesto todos los gastos que conlleva el establecimiento (alquiler, compra, firma de documentos, aspectos jurídicos, etc.).

Bajo esta necesidad, la compañía financiera de ámbito nacional Workcapital SA ofrece a autónomos, pymes y futuros empresarios una gran variedad de soluciones de finanzas para que puedan iniciar sus empresas y emprendimientos de forma rentable, sencilla y rápida.

Soluciones de la financiación alternativa En ciertas ocasiones, la banca tradicional no cubre todas las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas. Además, esta opción requiere de gestiones burocráticas lentas y tediosas.

Una gran alternativa para los empresarios es contratar las soluciones financieras de Workcapital SA, una compañía especializada en descuento de pagarés, anticipo de facturas y financiaciones para empresas. Estas soluciones son muy sencillas de solicitar y rápidas de obtener, ya que Workcapital SA es una marca privada sin restricciones centrada en los pequeños negocios. Entre los beneficios que aporta, se pueden mencionar: las tarifas justas, estudios y valoraciones de proyectos sin compromiso, transparencia, disposición ilimitada, en otros que se detallan a continuación.

Beneficios de contratar soluciones de financiación con Workcapital SA Los servicios de Workcapital SA son flexibles, lo cual resulta ideal para aquellos que buscan soluciones alternativas a la banca tradicional. En estos servicios de financiación, se encuentran préstamos, avales ante la administración pública, renting de maquinarias, préstamos circulantes e incluso gestiones de morosidad. Además, las soluciones de descuento de pagarés y factoring que ofrece esta compañía ayudan a los pequeños empresarios a conseguir mayor liquidez para su negocio. También es importante mencionar que Workcapital SA, a diferencia de otras entidades financieras, ofrece respuestas casi inmediatas (plazo máximo 2 horas), así como pagos rápidos sin restricciones. De la misma forma, los contratos con esta empresa son sencillos de realizar, ya que las firmas no incluyen pólizas ni es necesario formalizarlas en notaría. También cabe destacar que la financiación obtenida a través de Workcapital SA no supone un riesgo bancario para el CIRBE y las tarifas se ajustan al plazo de vencimiento y la calidad crediticia del deudor.

Workcapital SA posee una página web desde la que los clientes pueden solicitar el descuento de pagarés, anticipo de facturas o las diversas tipologías de financiación que ofrece la empresa.

