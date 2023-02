La empresa especialista en terapias de rehabilitación a través de realidad virtual Dynamics Vr recibe 250.000 euros en su primera ronda de inversión Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) Reconocida por ser una de las primeras plataformas de realidad virtual aplicada a la rehabilitación y el tratamiento de patologías traumatológicas, Dynamics Vr ha cerrado su primera ronda de inversión con gran éxito, recibiendo una cantidad final de 250.000 euros que será destinada al desarrollo de diferentes terapias para patologías neurológicas.

Esta noticia va en sintonía con el aumento del uso de la telemedicina tras la pandemia de Covid-19. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que utilizan procedimientos no presenciales pasó del 39,4 % al 79,5 %. En tanto, este nuevo paradigma que se está posicionando en materia de salud conlleva el aumento de la expectativa del mercado de la telemedicina. Los expertos esperan que crezca de 6.185 millones de euros en 2019 a 38.198 millones de euros en 2030. Con este panorama, Dynamics Vr se ha posicionado como una innovadora y moderna plataforma a nivel internacional.

Una plataforma pionera en rehabilitación Dynamics Vr destaca en el sector de la salud por ser una de las primeras plataformas que ofrece protocolos de rehabilitación, evaluación y seguimiento del paciente a través de terapias gamificadas en realidad virtual. La entidad ofrece la posibilidad a los fisioterapeutas de mejorar sus procesos de rehabilitación mediante la aplicación de entornos virtuales específicamente diseñados para el tratamiento de diferentes patologías.

Según informa el equipo de esta firma en su sitio web, la realidad virtual se ha posicionado como una gran herramienta para la disminución de la kinesiofobia, el miedo a realizar movimientos que provoquen dolor o que puedan empeorar una lesión previa. Además, la rehabilitación gamificada muestra el doble de adherencia al tratamiento que el método convencional.

Dynamics Vr desarrolla protocolos de rehabilitación específicos para múltiples patologías, con la posibilidad de personalizar las variables más importantes.

Un proyecto con unos valores muy claros Dynamics Vr no solo es una herramienta, sino que expresa una nueva forma de ver la rehabilitación de patologías traumatológicas y terapéuticas. Desde su inicio, ha sido un proyecto que busca innovar no solo con la creación de nuevas aplicaciones y métodos, sino también mediante el objetivo de cambiar la relación profesional-paciente y la concepción que este último tiene de la misma rehabilitación.

Otro de los valores de la empresa es que los entornos virtuales que forman parte de los procesos de rehabilitación sean divertidos, lo que permite la mejora de la experiencia del paciente y la adherencia a la terapia.

Por otro lado, para la creación de las aplicaciones terapéuticas, sus profesionales no solo se basan en la literatura científica, sino que también colaboran con referentes a nivel nacional en cada una de las patologías que tratan.

Cabe destacar que la plataforma de Dynamics Vr es fácil de usar, ya que no requiere instalación ni conocimientos técnicos. Además, cuenta con softwares específicos por patología y personalizables a las necesidades del paciente, y permite aumentar su autonomía gracias a que es guiado por la propia aplicación en la ejecución de la rehabilitación.

