Acceder a canales de contacto como el chat bot y la inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y efectuar las transacciones

sábado, 18 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Atraer a leads o clientes potenciales para una empresa, mediante inbound u outbound sales, es un reto para los equipos de ventas, pues las decisiones de compra de los consumidores no solo parten de las tendencias, sino también de sus comportamientos, gustos y necesidades para adquirir bienes y servicios.

En esa medida, las estrategias y medios para atraerlos han sido más provechosas y exitosas cuando se automatizan los procesos a través de tecnologías avanzadas.

En ese contexto, LeadDesk es una compañía con 13 años de trayectoria proporcionando soluciones en la nube de call center, con un software que le permite a los agentes de ventas administrar sus leads. Este dispone de canales de contacto y comunicación efectiva como el chat bot y la inteligencia artificial, para la gestión de respuestas repetitivas, optimizar la atención al cliente y efectuar las transacciones.

LeadDesk y su avanzado software LeadDesk cuenta con un avanzado software que ofrece Respuesta de Voz Interactiva (IVR), con más de 8 modos de marcaciones progresivas, semi progresivas, manuales, predictivas y powerdialer. Esta tecnología posibilita combinar mensajes pregrabados y aplicar la conversión de texto a voz para interactuar con los usuarios sin necesidad de que el agente esté en directo. Asimismo, posee sencillas integraciones con el CRM adaptadas a segmentos B2B y B2C, además de herramientas de distribución de las llamadas a departamentos específicos de la organización, para que el empleado pueda hacer la gestión que le corresponde con las bases de datos y los contactos.

Por su parte, la aplicación funciona como omnicanal capaz de operar en múltiples medios como llamadas de voz, email, mensajes de texto, chat, entre otros, con el fin de llevar a efecto la atención al cliente de manera eficaz.

Software escalable y facilidades para los agentes LeadDesk tiene el factor diferencial de funcionar en cualquier lugar como oficinas, casas, centros comerciales, hoteles, etc., con la opción de añadir nuevos puestos y desplegar rápidamente cuando ya no se requiera.

Del mismo modo, el software se integra en la infraestructura existente de la compañía con modernas API, y una interfaz sencilla de comprender con la que se puede ver el historial de las comunicaciones con los usuarios en una misma vista de diálogo. Con ello, los representantes pueden optimizar y personalizar su labor, retomando las conversaciones donde finalizaron.

LeadDesk ha trabajado con más de mil clientes en 34 países, presentando un 95 % de índice de atención al cliente y cumpliendo con las garantías otorgadas por las certificaciones ISO 27001 y SOC2 de seguridad en información, confidencialidad y privacidad.

