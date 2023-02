La figura de la Asesora de Sueño Infantil, con Dormir de Nuevo Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) A partir de los cuatro meses, los patrones de sueño en los bebés se modifican, puesto que comienzan a desarrollar las diferentes fases del sueño para que se parezcan a los ciclos de sueño de la vida adulta.

Durante las transiciones entre cada una de las fases y ciclos de sueño existen micro-despertares que algunos bebés no saben cómo gestionar. Por esta razón, aunque estén cansados, sus períodos de descanso son irregulares y breves.

Ante dicha situación es común que los padres prueben distintas técnicas para dormir al bebé y no consigan mejoría. Uno de los métodos más efectivos consiste en contratar los servicios de una asesora de sueño infantil como Dormir de Nuevo. Las asesoras de sueño infantil realizan recomendaciones profesionales que crean hábitos saludables de sueño, establecen horarios que se adecúen a la rutina diaria de la familia y acompañan a los padres en todo el proceso de mejoría del sueño de su hij@.

¿Qué es una baby sleep coach o asesora de sueño infantil? Una baby sleep coach es una profesional especializada en descubrir los motivos que hacen que el bebé no descanse lo suficiente y ayuda a los padres a mejorar el sueño de su hij@, respetando siempre los valores de crianza de la familia. La finalidad es orientar a los padres, empleando una serie de pautas que alarguen los ciclos de descanso habituales de manera natural. De esta manera, los bebés y los progenitores pueden dormir apropiadamente, siempre fomentando el apego seguro.

Los expertos indican que se puede solicitar el apoyo de una asesora de sueño infantil cuando el bebé tiene períodos de vigilia nocturna reiterada y durante el día no cumple con la cantidad de siestas adecuadas para la edad del bebé.

¿En qué consiste un plan de sueño infantil personalizado? La aplicación de un plan de sueño puede variar dependiendo del profesional que lo realice. Por lo general, inicia con un formulario muy amplio que los padres rellenan donde se evalúa todo lo que concierne a la vida del bebé (horarios, rutinas, forma de dormir…). Posteriormente, se realiza una consulta donde se explican los motivos por los que el bebé no descansa lo que necesita y se termina de diseñar el plan de acuerdo a las necesidades familiares. Posteriormente, se pone en práctica el plan con el seguimiento de la asesora hasta crear hábitos de sueño saludables en el bebé. Crear unas rutinas acordes a la edad del bebé, establecer unos buenos horarios y favorecer el sueño autónomo son fundamentales para que el plan sea efectivo. La implicación de los padres durante todo el proceso es lo más importante. La constancia, la paciencia y la empatía por su bebé van a ser claves en el éxito del plan de sueño.

Esa es la forma de trabajo de Dormir de Nuevo, una de las asesorías de sueño infantil más destacadas en España. Esta consultoría es liderada por la Dra. Carmen Melero, experta en higiene del sueño para niños de entre 7 meses hasta 6 años. Se caracteriza por usar la metodología Gentle, además de diseñar planes de sueño personalizados.

La empresa ofrece consultas de 15 minutos completamente gratuitas para resolver dudas, diagnosticar el posible problema del bebé o elegir un plan de sueño. De igual forma, atiende a través de videollamadas y WhatsApp, realizando seguimiento constante de sus casos para acompañar a las familias en todo el proceso.

Dormir es importante para el correcto desarrollo de las funciones cognitivas cerebrales. El aprendizaje y la memoria se consolidan durante el sueño. Por esta razón, los especialistas señalan que es fundamental establecer patrones de sueño que sean saludables para un correcto desalojo del bebé.

