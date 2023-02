¿Dónde encontrar un amplio catálogo de felpudos? Sumigran Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 11:09 h (CET) Los felpudos se han convertido no solo en un elemento estético, sino que también cumple ciertas funcionalidades y cuenta con múltiples beneficios.

Los mismos se utilizan tanto en casas particulares como en empresas, negocios, tiendas y supermercados. Y es que un felpudo es la primera tarjeta de presentación del lugar. Por eso, es muy importante asegurar la calidad y la duración de este artículo. En este contexto, Sumigran es una de las empresas líderes en la fabricación, diseño, venta e instalación de felpudos en España.

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar felpudos? Los felpudos son un gran adorno para los hogares y ofrecen una bienvenida cálida a los visitantes. Sin embargo, también puede tener múltiples usos y distintas ventajas, sobre todo para negocios y tiendas. Por un lado, existen los felpudos personalizados en los cuales se puede grabar el logo o la imagen de la empresa, que ayudan a causar una buena impresión y la idea de que la compañía se preocupa por cada detalle. Por otro lado, ayuda a mantener limpio el piso de la entrada, sobre todo en los días de lluvia, ya que ayuda a retirar el agua y el barro de la suela de los calzados. A su vez, disminuye el riesgo de resbalones y caídas. Además, también se encuentran los felpudos desinfectantes que contribuyen enormemente en la seguridad y la limpieza de espacios interiores.

El amplio catálogo de felpudos de Sumigran Los felpudos deben estar fabricados con materiales de la mejor calidad y poniendo el foco en cada detalle, a fin de que perduren y no se estropeen en pocas semanas. Los especialistas de Sumigran saben muy bien de esto y lo aplican, convirtiéndola en una empresa líder en el sector. En este sentido, la compañía cuenta con un amplio catálogo. Por un lado, ofrece distintos tipos de felpudos, que incluye modelos Rexmat, Expert, de rizo de vinilo, de coco, textiles, de caucho, modulares, low cost para fines publicitarios, y desinfectantes.

Desde sus inicios, los fundadores de Sumigran se han puesto como meta mejorar, cada año, tanto la gestión interna de la empresa como el servicio que ofrece. Cabe mencionar que una de las claves no fue solo su especialización en la venta de los productos, sino que también, como en el caso de los felpudos, su instalación. Además, ofrece la fabricación personalizada de cada uno de sus artículos.

