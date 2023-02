La técnica moderna para realizar Cirugía Refractiva disponible en el Instituto Oftalmológico Dexeus Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) La cirugía refractiva está dirigida a todas aquellas personas que quieren dejar de depender del uso de gafas o lentillas. Se trata de una técnica empleada para corregir o mejorar la visión cuando se presentan defectos refractivos como la miopía, hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia.

En el Instituto Oftalmológico Dexeus ofrecen un servicio completo, de la mano de un equipo de especialistas. Estos se encargan de analizar cada caso de forma personalizada y aplicar la técnica quirúrgica más adecuada en un entorno hospitalario y seguro.

Tecnología láser para la cirugía refractiva En esta institución se realiza, de manera habitual, la cirugía refractiva mediante el uso del láser excímer, empleando diferentes técnicas. Una de las más comunes es la cirugía Lasik, llevada a cabo con un instrumento conocido como microqueratomo. Este realiza un corte automático en la córnea, permitiendo al especialista moldear el tejido mediante dicho láser. Por este método, se consigue modificar cualquier irregularidad que presenta la córnea, con el objetivo de conseguir que la luz que entra en el ojo se proyecte de manera adecuada sobre la retina.

Otra de sus opciones (y la más utilizada por el equipo de especialistas) es el Femtolasik, el procedimiento quirúrgico más moderno y seguro que existe en la actualidad. El procedimiento es parecido al de la cirugía Lasik, pero se diferencia en varios aspectos. En este caso, se emplean dos láseres: el láser de femtosegundo y el láser excímer. Con el primero se realiza el corte de la córnea y el segundo se encarga de eliminar la graduación del paciente.

Una última técnica con láser es la cirugía PRK, destinada a corregir los defectos que pueden tratarse a través de una queratectomía fotorrefractiva. En este caso, no requiere realizar un corte lamelar de la córnea, sino que realizan un raspado corneal previo a la aplicación del láser excímer para posteriormente eliminar las imperfecciones que provocan la miopía, hipermetropía y/o astigmatismo.

Otras alternativas disponibles en el área de oftalmología Cuando los defectos del paciente no pueden corregirse mediante cirugía láser, llevan a cabo la cirugía refractiva con lente intraocular (ICL). Este método ofrece excelentes resultados con la ventaja de que es una intervención reversible debido a que, a diferencia de las técnicas láser, no se altera la córnea.

Consiste en introducir una lente dentro del ojo, detrás del iris y justo delante del cristalino, parecida a una lente de contacto. Para no dañar los tejidos, se fabrica con un material biocompatible garantizando su tolerancia y proporcionando al paciente una visión de calidad, sin ocasionar molestias.

El Instituto Oftalmológico Dexeus realiza todas las intervenciones en un entorno hospitalario, garantizando al paciente la máxima seguridad y comodidad en todos los procedimientos. Más de 30 años de experiencia en el área de oftalmología avalan el trabajo realizado por esta institución.

