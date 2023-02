La nueva colección de Compañía Fantástica está disponible en Who killed Bambi? Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Con la llegada de la primavera, las personas buscan desprenderse de las prendas abrigadas para dar paso a una temporada llena de color y alegría al vestir.

Precisamente, esta es la propuesta de la nueva colección de Compañía Fantástica que confecciona ropa cómoda y con un toque de diversión, excelentes para quienes prefieren un look casual.

La marca de ropa española apuesta en cada una de sus colecciones por la elegancia original, la versatilidad y la frescura, prestando siempre atención a los detalles y acabados de lujo para que el resultado sea una pieza duradera y deslumbrante. Las prendas pueden adquirirse en el e-commerce de moda street, como Who killed Bambi?

Alternativa para lucir ropa casual e irreverente durante la primavera Divertida, irreverente e inolvidable, estas son las tres características que definen a Compañía Fantástica, una marca que ejemplifica a la perfección los tres pilares básicos de la moda: originalidad, atención a los detalles y diversión en cada uno de sus textiles.

Su ADN se centra en que la sofisticación se interpreta como la libertad de mezclar estampados y llevar prendas llamativas en un contexto alternativo y adulto, pero sin dejar de ser elegantes.

Su catálogo de prendas está inspirado en colores poderosos y optimistas en diferentes formas, cargados de un mood muy positivo y cómodo. Por ejemplo, uno de los modelos más destacados es el vestido Midi Camisero con manga larga y estampado floral vintage, excelente para usar a cualquier hora del día. Otra de las opciones, es el vestido corto Evasé con cuello redondo fruncido, confeccionado con una tela animal print de leopardos, ideal para quienes prefieren los estilos irreverentes a la hora de vestir.

Ropa para mujeres con sello español Compañía Fantástica es una marca de ropa femenina fundada en el año 2000 que, desde sus inicios, se propuso elevar lo mejor de la industria de la moda española a través de sus prendas. Con sede en Madrid, la empresa se ha esmerado por imponer un estilo de moda disruptivo, pero con mucha originalidad y calidad en todos sus procesos. La suma de todos estos aspectos, les ha permitido consolidarse como una de las marcas de moda más sólidas en el sector textil en el país.

En la actualidad, sus prendas se distribuyen en 18 países del mundo y en más de 1.000 puntos de venta en tiendas multimarca, entre ellas, Who Killed Bambi? En el comercio electrónico los usuarios pueden encontrar un amplio catálogo de prendas de la marca. Además, cuentan con una sección outlet, con precios rebajados en vestidos, camisas, faldas y accesorios, entre otras prendas excelentes para lucir a tono durante la temporada cálida del año.

Hacen envíos gratis a toda Península en compras superiores a 50 euros con plazos de entrega máximos en 48 horas. Tienen método de pago seguro a través de tarjeta de crédito y plataformas como Paypal y Apple Pay. De este modo, brindan mayores opciones para que sus clientes adquieran las prendas que necesitan de una manera más fácil.

