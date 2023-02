La clave para aumentar las ventas en un negocio, el funnel de ventas

Si se es empresario o se lleva un tiempo queriendo aumentar la facturación del negocio, pero no se sabe cómo hacerlo, seguramente la respuesta que se está buscando la tiene Javier Ramos, conocido popularmente como el “León de Ventas”, un empresario experimentado que ha realizado multitud de estrategias de marketing para gran variedad de negocios.

Y gracias a sus años de experiencia, asegura que hay algo clave que no puede faltar en ningún negocio, un funnel de ventas, también llamado un embudo de ventas.

Si es la primera vez que se escucha hablar de este término o bien no se sabe cómo crear un embudo de ventas efectivo que de los resultados que se esperan no hay que preocuparse, Javier Ramos lo explica a continuación.

¿Qué es un funnel de ventas? Un funnel de ventas, o también llamado embudo de ventas es una herramienta vital para cualquier negocio de la actualidad, ya que le permite a la empresa guiar a sus clientes potenciales a través de una serie de pasos para convertirlos en compradores finales.

Esta herramienta es un proceso de comercialización que utiliza una variedad de estrategias de marketing y ventas para conducir a los clientes potenciales desde el punto de conocimiento de la marca hasta la compra, siendo así el principal objetivo de un funnel de ventas el aumentar el número de conversiones, es decir, el número de personas que pasan de ser un cliente potencial a un comprador real. ¿Pero cómo se puede lograr esto? Javier Ramos lo cuenta.

¿Cómo montar un funnel de ventas? Para crear un funnel de ventas, primero es fundamental que se conozcan las fases que este embudo comprende, las cuales son:

Atención o consciencia Esta es la primera fase del funnel. Aquí, la empresa se esfuerza por atraer la atención de los clientes potenciales. Esto se logra a través del uso de contenido en redes sociales, SEO, marketing de contenidos, campañas publicitarias, etc.

En esta fase se habla del problema o necesidad del usuario para hacerle ver que tiene un problema que necesita solución, por lo que dichas acciones se enfocan en tocar sus puntos de dolor.

Consideración En esta etapa, el cliente potencial ha reconocido que tiene un problema que necesita solucionar, por lo que comienza la búsqueda de opciones para decantarse por una que satisfaga su necesidad.

Aquí es donde debe de estar presente la empresa para mostrarle que sus productos o servicios son los que él necesita, por lo que todos los esfuerzos deben de estar en informar y persuadir a dicha persona.

Hay que tener en cuenta que en esta fase se dirige a un tráfico frío, personas que no conocen la marca ni el negocio, por lo que se debe de dar confianza y ofrecer contenido de valor para ellos, no se debe de perder el tiempo intentando venderles, ya que no funcionará.

En esta fase debe de centrarse en obtener los datos de contactos de la persona para tener una base de datos sólida con personas que están realmente interesadas en lo que les ofreces.

Pero para que un usuario facilite sus datos, es necesario que aportarle un contenido de valor a cambio.

Como ejemplo, Javier Ramos suele emplear un e-book totalmente gratuito que contiene información de interés, así le aporta una información de valor a cambio de sus datos de contacto.

Conversión Esta es la etapa que están esperando todos los empresarios en la que el cliente potencial se convierte en un comprador real.

Para que el usuario escoja a su empresa frente a las demás después de haber considerado varias soluciones se ha tenido que filtrar previamente bien a las personas que no conocían de nada y haberles proporcionado la información correcta de la empresa para que terminen de estar convencidos para comprar.

En ocasiones, se necesita dar al cliente potencial un pequeño empujón, el cual se consigue a través de estrategias como descuentos u ofertas especiales por tiempo limitado.

Fidelización De esta etapa se suelen olvidar muchos, ya que una vez que alguien les compra se olvidan por completo de esa persona, sin recordar que esta misma persona les puede volver a comprar y no requerirá tanto esfuerzo que realice esta acción a comparación de alguien que no conoce de nada a la empresa, cómo aquellas que están en la primera y segunda fase.

La compañía debe esforzarse por construir relaciones a largo plazo con los clientes y esto se logra a través de contenido personalizado o descuentos por su fidelidad hacia la empresa.

Estrategia infalible en un funnel de ventas Ahora bien ¿cómo se construye un embudo de ventas efectivo que genere ventas en el negocio? Para empezar a construir un buen funnel de ventas, primero es necesario identificar al público objetivo. Esto significa que se necesita una buena comprensión de quién es el cliente ideal y cómo se puede llegar a ellos, cuáles son sus problemas, miedos y necesidades.

Teniendo en cuenta todo esto, se deberá crear contenido relevante para dirigirse a ellos y, sobre todo, tocar sus emociones y puntos de dolor.

Una vez que has identificado al público objetivo, la siguiente etapa es obtener leads. Esto se puede hacer de varias maneras, como la creación de una página de destino, el uso de formularios de contacto y la creación de contenido descargable.

Todos estos elementos van a ayudar a atraer a la gente adecuada al negocio. Una vez que los leads están en la base de datos de la empresa, es hora de nutrirlos. Esto significa que se necesita ofrecer contenido de valor para ellos.

Este contenido les ayudará a conocer la marca, aprender sobre los servicios y productos, y al final, realizar una compra. Para que realicen esta acción es necesario realizar una oferta irresistible para ellos.

En conclusión, un buen funnel de ventas es la clave para maximizar las ventas por lo que toda empresa debe de contar con uno. Si se siguen los pasos que marca Javier Ramos conseguirás crear un funnel de ventas efectivo.