Bubbo TV presenta la nueva versión de su plataforma de streaming disponible en todo el mundo Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Después del lanzamiento de su plataforma streaming en octubre de 2022, bubbo TV ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio gratuito llamado Fast Channels. Este está disponible desde el 20 de febrero de 2023 y cuenta con una oferta de más de 300 canales temáticos en 11 idiomas diferentes.

Gracias a esta iniciativa es posible disfrutar de una gran variedad de canales con temáticas para todos los gustos: música, películas, series, entretenimiento, estilo de vida, documentales, clásicos, viajes, deportes, noticias, infantiles, anime, videojuegos, cocina o crimen.

¿Cómo ver los contenidos de la plataforma de streaming bubbo TV? Para ver los canales no es necesario registrarse, salvo que el usuario quiera contratar bubbo TV Premium por solo 2,99 €/mes o 29,99 €/año y ahorrarse 2 meses, lo que supone unos 6 €. De esta manera, la oferta se amplía a 100 canales nuevos, de los cuales algunos estarán disponibles en resolución 4K. Además, la suscripción también permite disfrutar de una experiencia sin interrupciones de anuncios y conexión inmediata.

Otras de las novedades anunciadas por esta compañía es que los suscriptores premium van a poder acceder a un apartado con series interactivas de varios capítulos en los que el espectador pasará de ser un sujeto pasivo a un protagonista activo dentro cada historia. Haciendo partícipe a los usuarios para decidir el curso de cada episodio, bubbo TV consigue diferenciar sus contenidos de la oferta presente en otras plataformas.

Asimismo, para el segundo trimestre del año el usuario podrá crear varios perfiles, compartir la cuenta con hasta 5 personas y acceder hasta en 10 dispositivos diferentes, convivan en ese hogar o no. Actualmente, bubbo TV está disponible en navegadores web, Android TV y Fire TV, pero no tardará en llegar a las principales Smart TVs de las marcas Samsung y LG, a Apple TV o Roku antes del verano y otros dispositivos como consolas y vehículos Tesla para finales de año.

Acceso más democrático a contenidos audiovisuales Según han anunciado representantes de bubbo TV, uno de los objetivos de esta empresa es democratizar el ocio y entretenimiento en el consumo de contenidos audiovisuales, haciéndolo llegar de una manera más accesible a más personas de todo el mundo. Para ello, disponen de un precio competitivo con el que buscan ganar cuota de mercado rápidamente para ampliar su oferta de video bajo demanda. También aspiran a producir su propio contenido original con productoras.

En definitiva, la plataforma de streaming bubbo TV ha llegado al mercado para quedarse y ser una gran opción en cuanto a oferta de contenidos audiovisuales y fast channels. Si bien ya dispone de una oferta variada y para todos los gustos, esta plataforma poco a poco irá añadiendo novedades en los contenidos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.