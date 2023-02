La presencia de la mujer en el sector tecnológico, por Reboot Academy Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) De acuerdo al informe Datos y Cifras 2020-2021 llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, solamente el 23 % de la fuerza laboral del sector de la tecnología y las comunicaciones está compuesto por mujeres. Estas cifras son el reflejo de un problema latente en este sector, el cual legitima la masculinizacion del medio y la falta de oportunidades para las mujeres, lo que en consecuencia aumenta las brechas de acceso a las mujeres al trabajo y a la tecnología.

Conscientes de esta situación, la academia de formación tecnológica, Reboot Academy, ha desarrollado un programa de becas para su curso de desarrollador web, en el que se priorice la participación de la mujer en bootcamps académicos que le permita acceder al sector de la tecnología con unas condiciones igualitarias a las de los hombres.

Becas Women In Tech Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es de suma importancia que las mujeres ocupen una mayor cantidad de puestos de trabajo relacionados con las TIC, sobre todo si se quiere cumplir con la Agenda 2030 propuesta por la ONU, en la que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son fundamentales para crear sociedades más justas y equitativas. Es, por esto, que cada 22 de abril, la organización celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, con el cual busca visibilizar los aportes de las niñas y adolescentes en el campo de las ciencias y la tecnología.

Para Romina Ojeda, directora de Reboot Academy, es necesario aumentar los esfuerzos por eliminar las brechas laborales y la falta de acceso a las mujeres al sector, tomando medidas específicas con perspectiva de género que tengan en cuenta las realidades de la mayoría de las mujeres. Es, por esto, que el programa de Becas Women in Tech tiene en cuenta factores como la conciliación familiar y la facilidad de acceso a programas y contenidos, con el objetivo de disminuir las posibilidades de deserción y preparar a profesionales capacitadas para desarrollar cualquier tarea en el sector tecnológico.

Inserción de las mujeres en el campo laboral Una de las metas que persigue Reboot Academy con su programa Women In Tech es ofrecer facilidades de trabajo a las mujeres en el sector tecnológico y, por esta razón, se esfuerza día a día para que sus alumnas puedan integrarse y mantenerse en empresas con amplia trayectoria en el campo de la tecnología. Gracias a este programa, el número de estudiantes activas en su curso de desarrollador web ha pasado de 5 % a 0 % por cada ciclo académico o bootcamp. Las interesadas en hacer de la tecnología su profesión, solo deben acceder a la página web de Reboot Academy y solicitar más información sobre el programa de becas para mujeres que ofrece este centro de formación.

