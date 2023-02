5 tecnologías que aprender en este 2023, por Frogames Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Permitiendo a los profesionales desarrollar programas de software cada vez más eficaces para la resolución de conflictos, cada año surgen nuevas herramientas y soluciones para el ámbito digital.

Los primeros en estudiar y dominar estas nuevas soluciones o tendencias del mercado enriquecen su currículo y aumentan sus probabilidades de conseguir un mejor empleo u oportunidad de negocio.

Frogames, empresa especializada en cursos de programación, ofrece a los estudiantes y profesionales formaciones online enfocadas en las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial y el manejo avanzado de Excel.

Las 5 tecnologías más destacadas para aprender este año El año 2022 estuvo repleto de una gran variedad de innovaciones tecnológicas, las cuales este 2023 son representadas como áreas de estudio importantes para los profesionales del sector digital. Una de ellas es el avance de la inteligencia artificial y el uso de la misma para el desarrollo de ChatGPT. A su vez, el Power BI para la visualización de datos se ha posicionado como una plataforma esencial para automatizar funciones en las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Otra tecnología que ha tenido mucho auge en los últimos años y se hace presente este 2023 es Excel para el manejo de datos. Muchas compañías lo implementan hoy en día para compartir datos entre sus departamentos técnicos y no técnicos. C# también ha ganado mucha popularidad tanto por su capacidad para el desarrollo de videojuegos con Unity como para el área de backend en general.

Como última tecnología, Frogames menciona a Java, un lenguaje de programación que resulta ideal para el desarrollo de aplicaciones Android nativas y la construcción lógica de servidores.

Aprender programación y nuevas tecnologías con Frogames Python e IA, Power BI, Excel, C# con Unity y Java se encuentran en el top de las 5 tecnologías más buscadas en Frogames para el aprendizaje en línea. La ventaja de estudiar dichas tecnologías en esta plataforma de formación online es que los profesores que imparten las clases se han dedicado por años al sector digital.

Esta dedicación ha sido tanto en la enseñanza de forma profesional como en el desarrollo de proyectos completos e innovadores. Además de esto, dichos profesores siempre se mantienen al tanto de las últimas tecnologías del mercado y actualizan sus conocimientos de las áreas de estudio que enseñan.

Actualmente, Frogames cuenta con una ruta de aprendizaje exclusiva para cada una de sus formaciones, incluyendo las tecnologías top mencionadas. Gracias a estas rutas, los estudiantes y profesionales conocen cada uno de los cursos de programación que deben tomar para convertirse paso a paso en especialistas de Python, Power BI, Excel, C# para videojuegos o Java.

Los cursos de programación de Frogames están pensados para aprender a programar desde cero. Esto significa que cualquier persona sin conocimientos del área puede estudiar las últimas tecnologías del mercado digital e incrementar sus posibilidades de conseguir empleo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.