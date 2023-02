La colección Brilliant Cut de T-ADORO, que se inspira en los diamantes y el mundo de la alta joyería Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Las joyas son elementos que no pueden faltar, ya que aportan al look el toque de glamour necesario para destacar en cualquier lugar. Si bien el diamante es la piedra por excelencia para la elaboración de joyas, una gran desventaja que presenta es su poca accesibilidad, por su alto coste.

Ante este escenario, T-ADORO ha lanzado su nueva colección de accesorios, empleando circonitas. Se trata de Brilliant Cut, para cuya creación se han inspirado en el mundo de los diamantes y la alta joyería. De este modo, las personas pueden tener acceso a anillos, pendientes, pulseras y collares de plata con piedras atractivas, que llamarán la atención en cualquier lugar. Además, a un precio muy cómodo para el bolsillo.

Colección Brilliant Cut de T-ADORO Las circonitas se encuentran entre las gemas más populares del mundo, así como las más usadas en joyería. Son piedras de origen sintético que una vez elaboradas consiguen una apariencia dura, brillante, transparente y muy bonita. Asimismo, su precio es asequible, lo que le convierte en una de las alternativas más habituales para quienes no pueden permitirse un diamante por su elevado coste. Este hecho ha contribuido a su elección para la creación de Brilliant Cut, la nueva colección de T-ADORO.

La firma ofrece collares de plata con piedra de circonita, la cual puede encontrarse en diferentes dimensiones. Unas joyas que, a pesar de su sencillez, proporcionarán al cuello una gran elegancia, dando un toque perfecto a cualquier look. De igual manera, ponen a disposición varias opciones de pendientes, así como anillos ideales para una propuesta de matrimonio, sustituyendo al clásico diamante.

En lo que respecta a su duración, con un buen cuidado, estas piezas de joyería pueden acompañar a las personas durante muchos años sin problemas, manteniendo su brillo y elegancia. Todo ello convierte a la colección Brilliant Cut en una alternativa ideal para acompañar los looks en el día a día.

Joyas elaboradas de manera artesanal Un aspecto destacado de T-ADORO es el proceso empleado en la fabricación de sus piezas. Trabajan de manera artesanal, dotando de alma a cada una de sus joyas a través de la personalización de las mismas. De este modo, es posible obtener pendientes, collares y anillos con un diseño que se diferencia de otras marcas de joyería que fabrican productos en masa.

T-ADORO es una marca vanguardista e innovadora que convierte a la circonita en un excelente simulador de diamantes. De este modo, ponen a disposición pendientes, anillos y collares de plata con una piedra que ofrece el mismo brillo que el corte de diamante, a un precio accesible.

