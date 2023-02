Victor Diaz

viernes, 17 de febrero de 2023, 21:19 h (CET) El primer tiempo fue muy aburrido casi en su totalidad, con dos equipos que no jugaban prácticamente a nada, aunque todo cambiaría en los minutos previos al descanso.

Hasta entonces, casi nada, porque el Córdoba no podía y el Betis, como de costumbre en casa, parecía no saber. Y lo poco que había lo ponían los visitantes. Nico Sarmiento, salvador por dos veces ante Zequi, puso el cerrojo en su portería en las dos acciones más claras de los cordobeses.

Pero el guardameta argentino, en el minuto 16, llegó tarde ante el veterano Miguelín, derribándole dentro del área en un penalti que el goleador cordobesista Saura transformó en el 0-1.

Fue el inicio de un tramo final antes del descanso frenético, con los dos equipos con cinco faltas, además. Una mano de Pablo del Moral supuso la sexta del Córdoba, marcando Fernando el 1-1 desde los diez metros, ante Fabio (min 19).

No obstante la fragilidad como local de este Betis es anormalmente manifiesta, y en una jugada de estrategia Zequi adelantó de nuevo al Córdoba ya en el último minuto; aunque la reacción de los de Bruno García no fue menos fulgurante, empatando a dos Eric con un derechazo raso desde el punto de penalti.

4 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Rafa Henmi, Charly, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Raúl López y Carlos Sanz. 6 - CÓRDOBA FUTSAL: Fabio, Lucas Bolo, Viana, Miguelín, Saura -cinco inicial-, Pablo del Moral, Zequi, Ismael, Jesús Rodríguez, Perín. GOLES: 0-1: Saura, de penalti (min 16); 1-1: Fernando, de d.p (min 19); 1-2: Zequi (min 20); 2-2: Éric Pérez (min 20); 1-4: Raúl Gómez (min 16); 2-4: Éric Pérez (min 17); 2-5: Rubi (min 22); 2-6: Cecilio (min 30); 3-6: Chano (min 36); 4-6: Chano (min 37). ÁRBITROS: Pedro Carrillo y Juan José Cordero (Andalucía). Amarillas a los béticos Henmi, Piqueras y Nico Sarmiento INCIDENCIAS: Jornada 20ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla). Presencia de aficionados del Córdoba en las gradas. Se guardó un minuto de silencio antes de comenzar por las víctimas de los terremotos en Turquía y en Siria. NORMAS DE USO

